Убегайте, если увидите этот ред флег: список кринжовых вопросов во время собеседования

Перед тем, как получить новую работу, каждому обычно нужно пройти собеседование, чтобы ознакомиться с политикой компании. Во время собеседования не только работодатель присматривается к вероятному работнику, но и наоборот.

Существует сразу несколько факторов, которые во время собеседования могу намекнуть на недостатки компании. Говорится о нелепых вопросах во время собеседования, пишет 24 Канал.

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Что не должно интересовать работодателя во время собеседования

Список так называемых кринжевых вопросов собрал популярный блогер и волонтер Владимир Андреев. Он назвал вопросы ред флеги во время прохождения собеседования.

Итак, первый вопрос ред флег, по версии блогера, это когда вас спрашивают, "кем вы видите себя через 5 лет". Дело в том, что сейчас украинцы живут в настолько динамичном и непередаваемом мире, что не знают, кем видят себя завтра.

Блогер назвал нелепые вопросы во время собеседования: смотрите видео

Второй нелепый вопрос в основном касается женщин. Речь идет о случаях, когда работодатель спрашивает, когда вы собираетесь в декрет. Владимир Андреев отмечает, что нормального работодателя этот вопрос не должен интересовать.

Третий тревожный звонок, когда спросят, готовы ли вы работать сверхурочно. Если работодатель ставит этот вопрос, то это, скорее всего, будет ваша обязанность.

Четвертый пункт в списке блогера – это когда работодатель спрашивает, почему вы выбрали именно эту компанию. Дело в том, то работодатель знает, что вы в поиске работы и высылали резюме всем и пошли туда, где вами заинтересовались.

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