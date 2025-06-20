Блогерша решила потроллить Windows, но шутка вышла из-под контроля: каковы последствия

Американская блогерша Эмили Зугай еще 4 года назад решила потроллить компанию Windows. Взамен компания пошутила в ответ и это дало начало длительной истории.

Еще в 2021 году Эмили, у которой уже было более 800 тысяч подписчиков в TikTok, пошутила над логотипами известных компаний. Чем это обернулось – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Даниила Алешина.

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История одной шутки

Эмили – дизайнер логотипов. В 2021 году она взялась шутить с логотипов известных компаний. В частности она сказала, что логотип Windows скучный и если бы вместо него было ее фото – было бы намного лучше. Компания заметила эту идею и на одном из своих офисов изменила логотип.

Как Windows пошутил над блогером: смотрите видео

Кроме того, в TikTok Эмили Зугай является единственной, на кого подписана компания Windows. В то же время в Instargam она единственный человек, на которого подписана Windows, остальные 10 подписок – партнерские компании.

Более того, Windows до сих пор присылает Эмили подарки.

Что подарили блогерше: смотрите видео

В то же время существуют теории, что эта шутка – не случайность, а партнерство Эмили с корпорацией Microsoft. И целью стало привлечение молодой аудитории и популяризация аккаунта Windows в Tik Tok.