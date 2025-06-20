Блогерша решила потроллить Windows, но шутка вышла из-под контроля: каковы последствия
- Американская блогерша Эмили Зугай потроллила логотип Windows, и компания ответила, изменив логотип на одном из своих офисов.
- Windows остается подписанной на Эмили в TikTok и Instagram и до сих пор присылает ей подарки, существуют теории о возможном партнерстве.
Американская блогерша Эмили Зугай еще 4 года назад решила потроллить компанию Windows. Взамен компания пошутила в ответ и это дало начало длительной истории.
Еще в 2021 году Эмили, у которой уже было более 800 тысяч подписчиков в TikTok, пошутила над логотипами известных компаний. Чем это обернулось – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Даниила Алешина.
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История одной шутки
Эмили – дизайнер логотипов. В 2021 году она взялась шутить с логотипов известных компаний. В частности она сказала, что логотип Windows скучный и если бы вместо него было ее фото – было бы намного лучше. Компания заметила эту идею и на одном из своих офисов изменила логотип.
Как Windows пошутил над блогером: смотрите видео
Кроме того, в TikTok Эмили Зугай является единственной, на кого подписана компания Windows. В то же время в Instargam она единственный человек, на которого подписана Windows, остальные 10 подписок – партнерские компании.
Более того, Windows до сих пор присылает Эмили подарки.
Что подарили блогерше: смотрите видео
В то же время существуют теории, что эта шутка – не случайность, а партнерство Эмили с корпорацией Microsoft. И целью стало привлечение молодой аудитории и популяризация аккаунта Windows в Tik Tok.