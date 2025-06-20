Арвид Белл создал новую "миротворческую технологию", искусственный интеллект "Северная звезда", который моделирует войны, чтобы нам, возможно, не пришлось их вести в будущем. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

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"Я не хочу разрушать мир"

Такое изобретение бывший профессор Гарварда объясняет тем, что растет напряжение на Ближнем востоке, а в информационном пространстве все чаще говорят о реальных признаках неизбежности Третьей мировой войны.



Искусственный интеллект может прогнозировать поведение лидеров / Фото Pexels

Для того, чтобы предотвратить это, Арвид Белл вместе с Ференцом Дальноки-Верессом, физиком, лауреатом Нобелевской премии, разработали и представили "Северную звезду".

Я хочу смоделировать то, что разрушает мир. Я не хочу разрушать мир,

– объяснил Белл свою мотивацию.

Как устроена "Северная звезда"

Искусственный интеллект создает цифровые модели мировых лидеров и симулирует их поведение в различных условиях, что позволяет в определенной степени предсказать будущее. Этот искусственный интеллект делает возможным проверку различных сценариев от экономических санкций до реальных боевых действий.

Интересно! В 2022 году "Северная звезда" прогнозировала дальнейшую эскалацию со стороны России после введения бесполетной зоны над Украиной.

Белл надеется, что его разработку смогут использовать мировые лидеры, чтобы оценить влияние своих решений на глобальную ситуацию в мире.

К слову, международная команда ученых использовала искусственный интеллект для исследования авторства Ветхого Завета, применяя лингвистический анализ и машинное обучение.