Международная команда ученых с помощью искусственного интеллекта сделала существенный шаг в направлении решения одного из старейших библейских вопросов – кто стоит за авторством Ветхого Завета. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на PLOS One.

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Каким методом пользовались ученые

Исследование сосредоточилось на первых девяти книгах Библии, в частности на Пятикнижии, исторических книгах (от Иисуса Навина до Царств) и так называемых священнических текстах.

Вместо того, чтобы полагаться исключительно на традиционные методы библеистики, исследователи использовали лингвистический анализ в сочетании с машинным обучением. Алгоритм анализировал не содержание, а частотность и вариативность употребления простых, на первый взгляд, незначимых слов, таких как "нет", "какой", "царь". Эти данные позволили идентифицировать три отдельные стилистические школы или традиции писарей, работавших над текстами.

ИИ не только подтвердил наличие уже известных стилистических групп, но и объяснил свои выводы: модель показывала, какие именно языковые конструкции стали решающими в классификации определенного раздела. Например, в сравнении двух частей Аркового повествования из книг Самуила, модель неожиданно обнаружила, что одна из частей не принадлежит ни к одной из ранее определенных традиций, а другая четко соответствует второзаконному стилю.

Результаты доказывают, что стиль отдельных авторов можно количественно измерить с помощью частоты употребления определенных лексем и грамматических форм. Это позволяет сделать обоснованные выводы относительно авторства не только для библейских, но и для других древних текстов.

Ученые из Гронингенского университета создали искусственный интеллект "Энох" для датировки древних манускриптов по стилю письма.