Міжнародна команда науковців за допомогою штучного інтелекту зробила суттєвий крок у напрямку розв'язання одного з найстаріших біблійних питань – хто стоїть за авторством Старого Завіту. Про це пише 24 Канал із посиланням на PLOS One.

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Яким методом користувались науковці

Дослідження зосередилося на перших дев’яти книгах Біблії, зокрема на П’ятикнижжі, історичних книгах (від Ісуса Навина до Царів) і так званих священницьких текстах.

Замість того, щоб покладатися виключно на традиційні методи біблієзнавства, дослідники використали лінгвістичний аналіз у поєднанні з машинним навчанням. Алгоритм аналізував не зміст, а частотність і варіативність уживання простих, на перший погляд, незначущих слів, таких як "ні", "який", "цар". Ці дані дозволили ідентифікувати три окремі стилістичні школи чи традиції писарів, які працювали над текстами.

ШІ не лише підтвердив наявність уже відомих стилістичних груп, а й пояснив свої висновки: модель показувала, які саме мовні конструкції стали вирішальними у класифікації певного розділу. Наприклад, у порівнянні двох частин Аркової оповіді з книг Самуїла, модель несподівано виявила, що одна з частин не належить до жодної з раніше визначених традицій, а інша чітко відповідає второзаконному стилю.

Результати доводять, що стиль окремих авторів можна кількісно виміряти за допомогою частоти вживання певних лексем та граматичних форм. Це дозволяє зробити обґрунтованіші висновки щодо авторства не лише для біблійних, а й для інших стародавніх текстів.

Вчені з Гронінгенського університету створили штучний інтелект "Енох" для датування древніх манускриптів за стилем письма.