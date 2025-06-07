Це вже стало своєрідною турецькою традицією. Чому так трапилося і в який день мільйони турків святкують день народження – розповідає 24 Канал з посиланням на блог Яни Арі у Tik Tok, котра вже 3 роки живе в Туреччині та ділиться у мережі цікавими фактами про країну.

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Чому мільйони людей відзначають день народження в один день

Яна поділилася, що у великої кількості турків день народження – 1 січня. Зокрема у багатьох родичів її чоловіка з Туреччини. І так склалося з історичних причин.

Річ у тім, що раніше жінки переважно народжували вдома, тому фіксації дати та часу народження не робили, та й офіційно дітей реєстрували не одразу. Коли справа таки доходила до цього, то справжню дату згадати просто не могли. Тож турецькі чиновники креативно підійшли до цього питання і просто в таких випадках писали днем народження 1 січня. Якщо ж і рік пригадати не могли, то його теж писали "на око". І так тривало аж до 1990-х років, а подекуди і довше. Здебільшого таке явище поширене у сільських та гірських регіонах Туреччини. Цікаво, що день народження 1 січня є приводом для жартів серед турків.

Більше про цікавий день народження серед турків: дивіться відео

Проте "випадкова" дата народження в документах іноді може спричиняти проблеми при оформленні закордонних, медичних чи спадкових документів, а також при виході на пенсію. Щонайменше 2 мільйони турків "офіційно народжені" 1 січня.

Цікаво, що в Україні в період радянської окупації теж кількість людей, народжених 1 січня була неприродньо високою. Часто тих, хто народився в останні дні грудня записували уже на 1 січня наступного року.