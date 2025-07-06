Двойного имени не было, и фамилия изменена: как на самом деле звали Богдана-Игоря Антонича

Богдан-Игорь Антонич – известный украинский поэт, который несмотря на короткую жизнь оставил заметный след в украинской литературе. 6 июля 1937 года поэт умер на 28-м году жизни.

Несмотря на распространенное мнение, Богдан-Игор Антонич – не полностью настоящее имя поэта. Больше об этом расскажет 24 Канал.

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Как звали Богдана-Игоря Антонича

Поэт родился в семье священника Василия Кота. Перед рождением своего единственного сына отец решил изменить фамилию, считая, что оно не звучит солидно. Новую фамилию он решил выбрать в честь своего отца Антона, поэтому стал Василием Антоничем.

Новорожденного сына семья назвала Богданом. Однако в юношеские годы ему пришлось по душе имя Игорь и определенный период он использовал псевдоним Игорь Игоревич. Но в конце концов решил добавить себе второе имя. Так и появился Богдан-Игорь Антонич.



Могила Богдана-Игоря Антонича на Яновском кладбище во Львове / Фото UAHistory

При жизни поэт издал только один сборник – большинство его произведений увидели свет после смерти поэта. Он умер от воспаления легких и не дожил ни до 28-летия, ни до своей свадьбы. Поэт, в частности, известен как автор лемковской колядки "Родился Бог на санях". Интересно, что детство поэта прошло в польской среде и его первые стихи были написаны на польском, однако он сознательно выбрал украинский как язык своего творчества.