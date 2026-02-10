Украинские лыжи покорили мир: почему 80% людей катаются именно на них

Мало кто знает, но 80% лыж на мировом рынке изготавливаются именно в Украине. Их продают в Канаде, Европе и многих других странах мира.

Об этом рассказывает пользовательница @yourrealtorcalgary в своем видео в TikTok.

Смотрите также В этом имении впервые увидели "Екатерину" Шевченко, который был влюблен в дочь хозяина

Почему Украина занимает значительную часть мирового рынка лыж?

Значительная часть лыж, которые продают в Канаде, Европе и других странах мира, изготавливается именно в Украине.

В видео автор отмечает, что производят их в городе Мукачево на Закарпатье. По словам продавца спортивного магазина, до 80% лыж на мировом рынке изготавливают именно в Украине.

Большинство лыж в мире изготавливают в Украине / Фото Unsplash

Он также добавил, что мукачевский завод является одним из самых современных в мире и одним из крупнейших в Европе по объемам производства горных и беговых лыж.

Обратите внимание! Вероятно, говорится о заводе Fisher, который действительно является одним из ключевых поставщиков лыж для мирового рынка.

Таким образом, Украина играет ключевую роль в мировой индустрии зимнего спорта.

Что известно о заводе Fisher в Мукачево?

Как рассказывает "Голос Карпат", история лыжного производства в Мукачево берет начало в 1944 году, когда в городе зарегистрировали фабрику по изготовлению мебели и спортивного инвентаря. Уже после воссоединения Закарпатья с Украиной в 1945 году на ее основе создали артель "29 июня", а с 1946 года, по решению Совета Министров СССР, предприятие перешло к массовому производству лыж.

В современном виде завод работает с 1995 года. Именно тогда было основано украинско-австрийское ООО "Фишер-Мукачево". Его соучредителями стали австрийская компания Fischer Sports GmbH и украинское ЧАО "Мукачевская лыжная фабрика "Тиса".

Изготовление лыж / Фото "Fisher Украина"

Сегодня предприятие ежегодно выпускает около 1 миллиона единиц продукции, в частности лыж и хоккейных клюшек, что в среднем составляет примерно 4 тысячи пар в день.

Завод Fischer в Мукачево считают крупнейшим производителем лыжной продукции в Европе. Здесь изготавливают горные и беговые лыжи, лыжероллеры, горнолыжные и беговые ботинки, в частности модели с технологией Vacuum Fit для индивидуального термоформования, детские лыжи, аксессуары, шлемы, хоккейные клюшки брендов Fischer и Tisa, коньки, мази, парафины, инструменты, технологическую одежду и термобелье.

Кроме собственного бренда, мукачевский завод также производит продукцию для международных марок Nordica, Blizzard и Dynafit.

Какая самая дешевая страна Европы для отдыха на лыжах?