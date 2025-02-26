Борис Джонсон посетил "Книгарню Є": экс-премьер получил подарки и подписал свои книги

Бывший премьер Британии Борис Джонсон посетил Киев в годовщину полномасштабного вторжения России. Один из самых любимых политиков украинцев покинул столицу не с пустыми руками.

Во время визита в Украину Джонсон посетил "Книгарню Є" на Центральном железнодорожном вокзале. Об этом сообщает 24 Канал.

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Джонсон посетил "Книгарню Є" во время визита в Украину

Джонсону вручили подарок, в который вошли украинский флаг, носки и книга Саши Маслова Ukrainian Railroad Ladies.

Британский политик, который стал одним из самых преданных друзей Украины в мире, посетил нашу страну в годовщину полномасштабного вторжения. Его поддержка нашей борьбы за свободу – неоценима, и приятно, что среди важных встреч он нашел время для украинской книги,

– отметили в книжном магазине.

Джонсон получил подарок: смотрите видео

В магазине Джонсон подписал несколько своих книг "Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю", которая вышла в свет в 2022 году. Экземпляры с подписями бывшего премьер-министра Великобритании раскупили почти сразу.

В 2023 году во время визита в Украину бывший премьер Великобритании получил в подарок от "Укрзализныци" шапку с надписью: "Нумерация вагонов начинается с головы поезда".

Это стало известно после того, как Борис Джонсон в Лондоне вышел к прессе в шапке с логотипом "Укрзализныци".