Під час візиту в Україну Джонсон відвідав "Книгарню Є" на Центральному залізничному вокзалі. Про це повідомляє 24 Канал.

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Джонсон відвідав "Книгарню Є" під час візиту в Україну

Джонсону вручили подарунок, до якого увійшли український прапор, шкарпетки та книга Саші Маслова Ukrainian Railroad Ladies.

Британський політик, який став одним із найвідданіших друзів України у світі, завітав до нашої країни у роковини повномасштабного вторгнення. Його підтримка нашої боротьби за свободу – неоціненна, і приємно, що серед важливих зустрічей він знайшов час для української книги,

– зазначили в книгарні.

Джонсон отримав подарунок у "Книгарні Є": дивіться відео

У книгарні Джонсон підписав декілька своїх книг "Фактор Черччиля. Як одна людина змінила історію", яка вийшла друком у 2022 році. Примірники з підписами колишнього прем'єр-міністра Британії розкупили майже одразу.

У 2023 році під час візиту до України колишній прем'єр Британії отримав у подарунок від "Укрзалізниці" шапку з написом: "Нумерація вагонів починається з голови поїзда".

Це стало відомо після того, як Борис Джонсон у Лондоні вийшов до преси у шапці з логотипом "Укрзалізниці".