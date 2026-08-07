Этот странный "чай" британцы пьют уже более 100 лет: с чего он на самом деле сделан

Большинство людей представляет чай как напиток из листьев, фруктов или трав. Однако у британцев уже более 100 лет существует совершенно другой вариант, который больше похож на бульон.

Несмотря на необычный вкус и состав, он до сих пор имеет своих поклонников, пишет Кембриджский университет.

Как появился "говяжий чай"?

История Bovril началась еще в XIX веке. Шотландский мясник Джон Лоусон Джонстон получил заказ на создание питательного продукта для французской армии во время Франко-прусской войны.

Из-за сложностей с хранением мяса он разработал концентрированный говяжий экстракт, который можно было долго хранить и быстро готовить. Изначально продукт назывался Johnston's Fluid Beef, а в 1886 году получил знакомое сегодня название Bovril. Название состоит из латинского слова Bos ("бык") и слова Vril из популярного в то время фантастического романа Эдварда Бульвера-Литтона.

Как пьют говяжий чай: смотрите видео

Его рекламировали как "суперпродукт"

В конце XIX – начале XX века Bovril продвигали как универсальное средство для укрепления здоровья. В рекламе утверждали, что он придает силы, помогает быстрее восстанавливаться после болезней и даже может защитить от гриппа.

Компания активно сотрудничала с армией, поставляя продукт военным, а также проводила необычные рекламные кампании. Однажды в рекламе даже изобразили Папу Римского Льва XIII с кружкой Bovril.

Сегодня Bovril используют по-разному. Его намазывают на тосты, добавляют в супы, соусы и рагу, но самый известный способ – растворить ложку густой пасты в кипятке и получить горячий мясной напиток.

Особенно популярным он остается среди футбольных болельщиков. В холодное время года чашка горячего Bovril давно стала таким же символом британских стадионов, как пироги или традиционный чай.

Вокруг напитка ведутся споры

Несмотря на культовый статус, вкус Bovril нравится далеко не всем. Одни называют его идеальным способом согреться, другие шутят, что это просто "подлива, которую можно пить".

В 2004 году производители даже временно исключили говядину из состава и выпустили вегетарианскую версию из-за ограничений, связанных с экспортом британской говядины. Однако уже через два года классический рецепт с мясом вернули из-за высокого спроса среди покупателей.

Сегодня Bovril продается почти в каждом британском супермаркете и остается одним из самых известных гастрономических символов страны. Хотя для большинства иностранцев идея пить "говяжий чай" по-прежнему звучит довольно необычно, для британцев это такая же традиция холодной зимы, как чашка черного чая в пять вечера.