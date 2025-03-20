Братья-близнецы из Ziferblat воссоздали свою детскую роль в рекламе "Чумак": смотрите, что получилось

После того, как Ziferblat выиграл нацотбор на Евровидение, группа стала чрезвычайно популярной в Украине. Пользователи сети даже нашли видео, как братья Лещинские до карьеры музыкантов снимались в рекламе.

Братья Валентин и Даниил Лещинские в свое время пробовали себя в роли актеров, пишет 24 Канал. В частности, участники группы Ziferblat снялись в рекламе соусов "Чумак".

Смотрите также Братья Кличко были звездами телевидения Германии: в сети нашли архивное видео с боксерами

Братья Лещинские из группы Ziferblat воспроизвели рекламу соусов "Чумак"

Тогда ребятам было всего 9 – 10 лет и их почти невозможно было различить. После того, как ретро-видео стало популярным в сети Tik Tok, братья Лещинские не смогли пройти мимо.

Ребята решили пошутить и воспроизвести рекламу, когда им уже по 28 лет. Также, если сравнивать с рекламным роликом, в кадре вместо мамы появилась милая кошка.

Видео братьев из группы Ziferblat в Tik Tok уже собрало более 100 тысяч лайков.

Братья Лещинские из группы Ziferblat воспроизвели рекламу соусов "Чумак": смотрите видео

Фанаты и подписчики группы Ziferblat оставили немало положительных комментариев, которые понравились ребята. Например, один из подписчиков написал: "Время идет, а вы такие же классные, как и были".

Другие пользователи Tik Tok отметили непревзойденную игру кисы: "Кошка отыграла на Оскар, выражение мордочки реально, как у мамы, которую немного достали дети".

Также подписчики отмечают, что "это видео, которое мы не ожидали, но нуждались", а также "агрессивно ждем приглашения от "Чумак".