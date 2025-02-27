Значительную часть поединков оба боксера провели в Германии, где получали знаковые победы, пишет 24 Канал. Очень быстро Кличко получили популярность благодаря своей сдержанности, интеллекта и знанию немецкого языка.

Смотрите видео Участников Ziferblat ежедневно "крутили" в рекламе на украинском ТВ: в сети нашли архивное видео

Братья Кличко были в рекламе Kinder

Оба легендарных боксера имели насыщенную жизнь за пределами боксерского ринга. Так, Виталий и Владимир приняли участие в многочисленных рекламных кампаниях.

В 1990-х годах братьев Кличко едва ли не ежедневно "крутили" по немецкому телевидению. Дело в том, что украинцы снялись в рекламе батончиков Kinder.

В сети нашли раритетное видео рекламы с украинскими чемпионами.

Братья Кличко в рекламе Kinder: смотрите видео

В 2014 году Владимир Кличко был в сотне самых богатых спортсменов по версии Forbes. Доходы украинца от рекламы оценивали в 4 миллиона долларов.

Последний бой Виталий Кличко провел в 2012 году, защитив титул чемпиона мира по версии WBC в бою с Мануэлем Чарром. В то же время Владимир Кличко ушел после поражения в бою с Энтони Джошуа в 2017 году.