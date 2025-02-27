Значну частину поєдинків обидва боксери провели в Німеччині, де здобували знакові перемоги, пише 24 Канал. Дуже швидко Клички здобули популярність завдяки своїй стриманості, інтелекту та знанню німецької мови.

Дивіться відео Учасників Ziferblat щодня "крутили" в рекламі на українському ТБ: у мережі знайшли архівне відео

Брати Клички були в рекламі Kinder

Обидва легендарні боксери мали насичене життя за межами боксерського рингу. Так, Віталій і Володимир взяли участь у чисельних рекламних кампаніях.

У 1990-х роках братів Кличків чи не щоденно "крутили" по німецькому телебаченню. Річ у тім, що українці знялися у рекламі батончиків Kinder.

У мережі знайшли раритетне відео реклами з українськими чемпіонами.

Брати Клички в рекламі Kinder: дивіться відео

У 2014 році Володимир Кличко був у сотні найбагатших спортсменів за версією Forbes. Доходи українця від реклами оцінювали у 4 мільйони доларів.

Останній бій Віталій Кличко провів у 2012 році, захистивши титул чемпіона світу за версією WBC у бою з Мануелем Чарром. Водночас Володимир Кличко пішов після поразки в бою з Ентоні Джошуа у 2017 році.