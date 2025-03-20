Брати Валентин і Даніїл Лещинські свого часу пробували себе в ролі акторів, пише 24 Канал. Зокрема, учасники гурту Ziferblat знялися у рекламі соусів "Чумак".

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Брати Лещинські з гурту Ziferblat відтворили рекламу соусів "Чумак"

Тоді хлопцям було всього 9 – 10 років і їх майже неможливо було розрізнити. Після того, як ретро-відео стало популярним у мережі Tik Tok, брати Лещинські не змогли пройти повз.

Хлопці вирішили пожартувати та відтворити рекламу, коли їм вже по 28 років. Також, якщо порівнювати з рекламним роликом, у кадрі замість мами з'явилася мила кішка.

Відео братів з гурту Ziferblat у Tik Tok вже зібрало понад 100 тисяч вподобайок.

Брати Лещинські з гурту Ziferblat відтворили рекламу соусів "Чумак": дивіться відео

Фанати й підписники гурту Ziferblat залишили чимало позитивних коментарів, які вподобали хлопці. Наприклад, один з підписників написав: "Час іде, а ви такі ж класні, як і були".

Інші користувачі Tik Tok відзначили неперевершену гру киці: "Кішка відіграла на Оскар, вираз мордочки реально, як у мами, яку трохи дістали діти".

Також підписники зазначають, що "це відео, яке ми не очікували, але потребували", а також "агресивно чекаємо запрошення від "Чумак".