Украинская культура очень богата и очень разносторонняя. Часто она может удивлять и вдохновлять иностранцев и это находит отражение в искусстве.

Например, в Бразилии сняли сериал об украинцах, который получил название "Бездушные". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео v.safronka.

Что известно о сериале "Бездушные?

Этот сериал создала украинская диаспора в Бразилии. Кстати, она там довольно большая: примерно 500 тысяч человек. Сериал рассказывает о традициях празднования Ивана Купала и о славянской мифологии в целом.

Здесь царит темная атмосфера. В центре сюжета – женщина, которая переезжает в маленький городок, где возрождаются языческие праздники, однако не все так просто, ведь опасный ритуал проливает свет на старое преступление, которое связывает судьбы трех семей.

Украинские традиции в бразильской интерпретации выглядят довольно интересно.

К сожалению, длительный промежуток времени Украина в мировой литературе была местом трагедии – государством, где произошел взрыв на четвертом реакторе Чернобыльской АЭС. Говорится о десятках романов, где наше государство упоминается именно так. Первая книга об этом вышла еще в 1986 году с названием "Несчастный случай", рассказали в материале "Читомо".

После этого появлялись сотни работ на эту тему: от художественных произведений до коммерческих. Сюжеты разнообразны, однако во всех этих книгах Украина воспринимается как место катастрофы, однако говорится не о национальном уровне, а об угрозе миру, поэтому масштаб несколько смещается.

