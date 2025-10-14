Українська культура дуже багато та дуже різностороння. Часто вона може дивувати та надихати іноземців і це знаходить відображення у мистецтві.

Наприклад у Бразилії зняли серіал про українців, який отримав назву "Бездушні". Про це пише 24 Канал із посиланням на відео v.safronka.

Дивіться також Секрет, який розкрили лише через сто років: чому у Соломії Крушельницької було 3 дати народження

Що відомо про серіал "Бездушні?

Цей серіал створила українська діаспора у Бразилії. До речі, вона там доволі велика: приблизно 500 тисяч людей. Серіал розповідає про традиції святкування Івана Купала та про слов'янську міфологію загалом.

Про що серіал "Бездушні": дивіть відео

Тут панує темна атмосфера. У центрі сюжету – жінка, яка переїздить у маленьке містечко, де відроджуються язичницькі свята, однак не все так просто, адже небезпечний ритуал проливає світло на старий злочин, який пов'язує долі трьох родин.

Українські традиції у бразильській інтерпретації виглядають досить цікаво.

Як іноземці згадують про Україну у літературі?

На жаль, тривалий проміжок часу Україна у світовій літературі була місцем трагедії – державою, де стався вибух на четвертому реакторі Чорнобильської АЕС. Мовиться про десятки романів, де наша держава згадується саме так. Перша книга про це вийшла ще у 1986 році із назвою "Нещасний випадок", розповіли у матеріалі "Читомо".

Після цього з'являлись сотні робіт на цю тему: від художніх творів до комерційних. Сюжети різноманітні, однак у всіх цих книгах Україна сприймається як місце катастрофи, однак мовиться не про національний рівень, а про загрозу світові, тому масштаб дещо зміщується.

Як іноземці готують українські страви?