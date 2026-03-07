Довольная улыбка, но без комментариев: как британец впервые пришел в украинский Roshen
Иностранцев часто удивляют вещи, которые кажутся украинцам привычными. Иногда это может быть вкус национальной кухни, какое-то слово, а иногда и магазин.
В ТикТок распространили видео с реакцией британца, который впервые зашел в украинский Roshen. Видео распространили на аккаунте ukranianwife.
Как отреагировал британец?
Девушка сняла на видео реакцию своего парня – британца на ассортимент нашего магазина сладостей. Она привела его в украинский Roshen и показала, как он отреагировал.
Британец впервые в украинском магазине сладостей: смотрите видео
Из ролика становится понятно, что такой широкий выбор не совсем привычен для британца. Также с его выражения лица можно сделать вывод, что он доволен тем, что видит и уже планирует покупки.
Сама автор видео акцентирует внимание на его улыбке. Вероятно, он не ожидал такого, когда заходил в магазин. Впрочем, реальные ожидания парня остаются для нас тайной, ведь он молчит.
Ролик собрал почти полмиллиона просмотров.
Кстати, корпорация Roshen – один из крупнейших производителей сладостей в Украине и Восточной Европе, пишет Википедия. Также она входит в список 30 крупнейших производителей сладостей по всему миру. Владелец компании – бывший президент Украины Петр Порошенко. Именно от его фамилии происходит название.
Итальянка назвала украинские слова, которые не может произнести
- Женщина на видео рассказывает, что есть несколько слов, которые она не может произнести. Она отмечает, что таких немного, однако такие до сих пор есть. В то же время она не оставляет попыток и не теряет надежды таки произнести их.
- Интересно, что в комментариях отметили, что слово "шлагбаум" – не украинское, а имеет иноязычное происхождение, поэтому его можно заменить словом застава или придумать другой синоним.