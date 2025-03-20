Британка рассказала, как готовила борщ и поделилась своими впечатлениями от процесса

Украинская кухня даже для нас богата на открытия и часто удивляет вкусами и сочетаниями и старинными рецептами. А для иностранцев часто это еще то открытие.

Свой первый борщ приготовила Элли – британка, которая уже 5 лет живет в Украине. О ее впечатлениях от такого опыта рассказывает 24 Канал со ссылкой на блог Элли.

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Впечатления британки от приготовления борща

Элли шутит, что окончательно становится украинкой – недавно она посвятила свой вечер приготовлению борща. По словам женщины, едва ли не впервые она была настолько увлечена процессом приготовления блюда.

Обычно я готовлю каждый день, но все сводится к тому, чтобы было быстро, легко и вкусно. Тогда все в порядке. Но на этот раз я кайфовала от всего процесса, особенно с борщом, когда простые ингредиенты превращаются в такое вкусное блюдо,

– делится Элли.

Женщина шутит, что не понимает – или это украинское влияние, или старость, но приготовление борща ее захватило. Это она объясняет тем, что в Великобритании обычно предпочитают быстрые и простые блюда, которые не требуют много усилий в приготовлении.

Элли говорит, что всегда считала украинскую кухню довольно вкусной, но то, что для приготовления большинства блюд нужно много времени было серьезным минусом. Теперь же она говорит, что это не минус, а часть опыта и то, что делает эту кухню особенной.

Элли рассказывает об опыте приготовления борща: смотрите видео

В своем блоге Элли часто рассказывает о том, что ее удивляет в Украине и что для нее является абсолютно новым и сравнивает это с британским опытом, поэтому многие украинцы следят за ней. А в комментариях к видео о борще некоторые пользователи пошутили, что Элли стала еще на шаг ближе к голубцам и холодцу.