Британские монахи завели TikTok и отвечают на неожиданные вопросы о своей жизни

Британские монахи-бенедиктинцы решили рассказать о современной монашеской жизни и сделать свой орден более известным. Аббатство Эмплфорт в Северном Йоркшире недавно создало аккаунт в TikTok, где предложило пользователям задавать вопросы о жизни монахов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror.

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Как живут современные монахи

Социальные сети открывают доступ к жизни людей разных профессий. Однако контент о монахах встречается крайне редко.

Впрочем, бенедиктинское аббатство Эмплфорт в Северном Йоркшире решило изменить это, создав аккаунт в TikTok. Там монахи предлагают подписчикам заглянуть в мир монашества. Они пригласили 9000 своих подписчиков задавать вопросы, а затем опубликовали видео с ответами.

Один из вопросов звучал так: "Вам платят за то, что вы монах?"

Есть ли у меня доход как у монаха? Ответ на этот вопрос – ни, нет. Все, что я получаю за свою работу, я передаю монастырю,

– объяснил один из монахов.

Он также рассказал, что если ему нужно что-то приобрести, например новые очки, он обращается к кому-то в монастыре, объясняет, что ему нужно купить и получает нужную сумму.

Монахи-бенедиктинцы рассказали о своей жизни: смотрите видео

Не все пользователи TikTok были в восторге от монашества и написали, что еж жизнь выглядит довольно ограниченной.

"Я не понимаю, как это может быть приятной жизнью. Монахи не выглядят счастливыми. Возможно, я недостаточно образован, чтобы понять. Возможно, я эгоистичный, но это кажется контролируемым", – написал один из комментаторов.

В другом видео один из монахов поделился тем, как проводит свободное время.

Мне нравилось ходить и танцевать – я много хожу с тех пор, как стал монахом – на самом деле я организовываю много пеших ретритов. Это прекрасная возможность привнести это в свою жизнь здесь,

– Поделился он.

Кроме того, он удивил подписчиков, признавшись, что монахам в их ордене разрешено танцевать. Хотя не в самом монастыре, но, например, на свадьбах.

Аббатство Эмплфорт / Фото из Facebook

"Я думаю, что одна из вещей, связанных со становлением монахом, заключается в том, что вы должны сказать "да" Христу, но "нет" другим вещам. И это то, как отказаться от чего-то радостно, без обид. Но если мы созданы по образу и подобию Бога и любим танцевать, то Бог, наверное, одобрил бы танцы? Я не совсем понимаю, почему танцы не могут быть чем-то позитивным", – рассказал монах.

Еще один монах рассказал, что много времени уделяет уходу за лесами вокруг аббатства, а также самим комплексом зданий. Кроме того, в аббатстве выращивают яблоки, из которых впоследствии изготавливают сидр.