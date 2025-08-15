"Звучит как сумасшедший бред": кем работал Брюс Уиллис до популярности
- Брюс Уиллис работал стажером на Saturday Night Live, где он имел "сумасшедшие" обязанности.
- Билл Мюррей вспомнил, что Брюс Уиллис, еще до своей славы, был ему известен как хороший парень.
Известный актер Билл Мюррей вспомнил забавный эпизод из жизни Брюса Уиллиса еще до его голливудской славы. Как выяснилось, будущий "Крепкий орешек" работал стажером на Saturday Night Live и имел довольно необычные обязанности.
Какой была работа Брюса Уиллиса до славы?
Билл Мюррей вспомнил, что еще задолго до мировой популярности его друг Брюс Уиллис работал помощником-стажером на шоу Saturday Night Live на канале NBC.
Это звучит как сумасшедший бред, но его работа заключалась в том, чтобы приходить и идти в гримерки и пополнять запасы M&M's и кренделей в актерских комнатах.
– рассказал Мюррей.
Актер также вспомнил, как познакомился с Уиллисом, когда тот уже был голливудской звездой.
"Он сказал: "Вы с Гильдой Раднер были добры ко мне. Я всегда думал: "Ладно, мне хорошо с этим парнем". Он был хорошим парнем", – поделился Мюррей.
