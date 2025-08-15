Відомий актор Білл Мюррей пригадав кумедний епізод із життя Брюса Вілліса ще до його голлівудської слави. Як з’ясувалося, майбутній "Міцний горішок" працював стажером на Saturday Night Live та мав доволі незвичні обов’язки.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

Якою була робота Брюса Вілліса до слави?

Білл Мюррей пригадав, що ще задовго до світової популярності його друг Брюс Вілліс працював помічником-стажером на шоу Saturday Night Live на каналі NBC.

Це звучить як божевільна маячня, але його робота полягала в тому, щоб приходити і йти в гримерки й поповнювати запаси M&M's і кренделів в акторських кімнатах.

– розповів Мюррей.

Брюс Вілліс / Фото GettyImages

Актор також згадав, як познайомився з Віллісом, коли той вже був голлівудською зіркою.

"Він сказав: "Ви з Гільдою Раднер були добрі до мене. Я завжди думав: "Гаразд, мені добре з цим хлопцем". Він був хорошим хлопцем", – поділився Мюррей.

