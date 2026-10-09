Ни одной покупки за 30 дней: мир взорвал новый тренд, который заставит вас выбросить кошелек

Отказ от покупок на несколько недель мог показаться странным экспериментом. Но что будет, если на месяц перестать покупать все, без чего можно обойтись?

Именно это проверяют участники нового тренда "ноль расходов", или no-spend challenge, пишет Independent.

Что такое "ноль расходов"?

Это не означает, что люди совсем перестают тратить деньги. Обычно они продолжают оплачивать жилье, коммунальные услуги, транспорт, продукты и другие необходимые вещи.

Но под запрет попадают спонтанные покупки: новая одежда, косметика, декор, доставка еды, лишний кофе или вещи, которые человек покупает просто из-за скидки.

Правила каждый устанавливает сам. Кто-то отказывается от покупок на месяц, а кто-то устраивает такой эксперимент всего на неделю.

Зачем люди это делают?

Главная цель – увидеть, сколько денег на самом деле уходит на мелкие и необязательные расходы. Отдельный кофе или небольшая покупка могут казаться незначительными, но за месяц таких расходов накапливается немало.

Когда человек перестает покупать автоматически, он начинает чаще задавать себе вопрос: "Мне это действительно нужно?" Помимо экономии, такой челлендж помогает заметить эмоциональные покупки – например, когда человек идет в магазин после стрессового дня или заказывает что-то онлайн просто для хорошего настроения.

Действительно ли это работает?

Все зависит от бюджета и правил конкретного человека. Однако даже месяц без спонтанных покупок может показать, на что на самом деле тратятся деньги.

Поэтому тренд "ноль расходов" – это не столько полный отказ от покупок, сколько попытка перестать тратить деньги на автомате. А заодно – проверить, сколько можно сэкономить, если хотя бы на месяц сказать "нет" импульсивным покупкам.