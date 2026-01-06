Национализм, рожденный на Донбассе: в чем феномен Василия Стуса, который не подчинился СССР

Украинская литература имеет немало фигур, которые вошли в историю благодаря своим достижениям. Однако история Василия Стуса до сих пор вызывает восхищение.

Василий Стус родился 6 января 1938 года в Винницкой области, однако его становление состоялось именно в Донецкой области. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Википедию.

Каким был Василий Стус?

Василий Стус известен своей позицией и тем, что он держался за нее до конца. Его мятежный дух и умение задавать правильные вопросы были заметны с юности: во время учебы он оставил записку приглашенному гостю о том, что в Сталино, где он жил, не было ни одной украиноязычной школы. Более того: он подписал ее своей фамилией.

Стус не скрывал своего отношения к Советскому Союзу и громко заявлял об этом. Он разговаривал на украинском, хотя в Донецкой области это тогда не было распространено. Причиной этого было то, что он с детства знал о методах СССР, ведь его семья пострадала от них.



Василий Стс известен своей позицией / Фото Википедия

Его арестовывали несколько раз, однако он всегда был дерзким и непоколебимым: требовал у суда оценку его творческой деятельности, ведь СССР старательно замалчивал его как поэта. Он провел в лагерях 13 лет, терпел побои и пытки, однако не изменил своего мнения и до последнего оставался непокоренным борцом за украинскую идентичность.

Последний акт сопротивления Стуса

Василий Стус дважды отказывался от гражданства Советского Союза. Об этом свидетельствуют соответствующие заявления, которые он писал, обнародованные на сайте Стус Центра.

Первое соответствующее заявление он написал 15 июля 1976 года. Поэт указал, что считает себя несправедливо осужденным, ведь он стремился к демократии и это расценили как попытку оклеветать СССР, а его желание развивать украинскую культуру квалифицировали как "национализм".

Однако этим заявлением все не ограничилось. В 1978 году он повторил свое стремление отказаться от гражданства с еще более сокрушительной критикой системы. Причиной этого стало то, что его не отпускали из ссылки навестить больного отца.

Быть советским гражданином – это значит быть рабом. Я же к такой роли не подхожу,

– говорилось в заявлении.

Как он познакомился с женой?