Инну Белень забирали с работы на "скорой": кем работала победительница шоу "Холостяк-13"

Инна Белень стала популярной благодаря шоу "Холостяк-13", в котором одержала победу. До этого, как рассказала Инна, она тяжело работала много лет, овладев немало профессий.

Белень начала работать в 16 лет, продавая бургеры в детском фастфуде, и раздавала листовки возле метро, пишет 24 Канал. Также известен факт, что Инна девять лет прожила в Германии.

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Чем занимается Инна Белень

В одном из недавних интервью Инна объяснила, что ее основной доход связан с Германией, куда она переехала в 19 лет и вернулась в 28. Победительница "Холостяка" призналась, что в Германии у нее было несколько источников дохода, ведь ей пришлось много где работать.

Так, Инна Белень была руководительницей ресторана в Германии, а также работала частным репетитором немецкого языка и переводчиком документов. Кроме того, она работала на Министерство образования Германии.



Инна Белень / Фото из инстаграма Белень

Во время пребывания в Германии Белень была в браке. Ее муж занимался инвестициями и, как рассказала Инна, у нее есть акционный портфель. Также с бывшим мужем они работали на частной доставке, где зарабатывала по 25 евро в час.

Победительница "Холостяка" помогала с оформлением документов студентам, которые хотят пройти практику в Германии. Она призналась, что в Германии не имела свободного времени.

У меня были трижды за все время, когда меня забирали на "скорой" с работы, везли в больницу, ставили капельницу, потому что было обезвоживание и переутомление и потом ехала снова на работу,

– вспомнила свой опыт Белень.

Заработанные деньги Инна вкладывала в дом в Украине и в обучение. Она изучала инвестиции, криптовалюту, акции, строила свой пассивный доход. До 2022 года у нее были: земельные участки в Харькове, дом, дивидендный портфель акций. Также Белень работала в доставке Amazon.



Инна Белень / Фото из инстаграма Белень

"Я всегда стремилась добиться всего сама. У меня было заложено желание работать и достигать еще с детства, ведь я выросла в семье, где хвалили за хорошие оценки. У меня не было "типичной молодости" с вечеринками или шашлыками. В то же время были 14-часовые смены, бессонные ночи и постоянное желание двигаться вперед", – рассказывала Инна.

В конце концов, Инна известна как волонтер и даже пропустила первую вечеринку на проекте "Холостяк" из-за работы. В тот день она отвозила автомобиль военным на передовую.