Бєлєнь почала працювати у 16 років, продаючи бургери в дитячому фастфуді, й роздавала листівки біля метро, пише 24 Канал. Також відомий факт, що Інна дев'ять років прожила у Німеччині.

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Чим займається Інна Бєлєнь

В одному з недавніх інтерв'ю Інна пояснила, що її основний дохід пов'язаний з Німеччиною, куди вона переїхала в 19 років і повернулася у 28. Переможниця "Холостяка" зізналася, що в Німеччині в неї було кілька джерел доходу, адже їй довелося багато де працювати.

Так, Інна Бєлєнь була керівницею ресторану у Німеччині, а також працювала приватним репетитором німецької мови й перекладачем документів. Крім того, вона працювала на Міністерство освіти Німеччини.



Інна Бєлєнь / Фото з інстаграму Бєлєнь

Під час перебування у Німеччині Бєлєнь була в шлюбі. Її чоловік займався інвестиціями і, як розповіла Інна, у неї є акційний портфель. Також з колишнім чоловіком вони працювали на приватній доставці, де заробляла по 25 євро на годину.

Переможниця "Холостяка" допомагала з оформленням документів студентам, які хочуть пройти практику в Німеччині. Вона зізналася, що в Німеччині не мала вільного часу.

У мене були тричі за весь час, коли мене забирали на "швидкій" з роботи, везли в лікарню, ставили крапельницю, бо було зневоднення і перевтома і потім їхала знову на роботу,

– пригадала свій досвід Бєлєнь.

Зароблені гроші Інна вкладала в будинок в Україні та у навчання. Вона вивчала інвестиції, криптовалюту, акції, будувала свій пасивний дохід. До 2022 року у неї були: земельні ділянки у Харкові, будинок, дивідендний портфель акцій. Також Бєлєнь працювала у доставці Amazon.



Інна Бєлєнь / Фото з інстаграму Бєлєнь

"Я завжди прагнула домогтися всього сама. У мене було закладено бажання працювати і досягати ще з дитинства, адже я виросла у сім'ї, де хвалили за гарні оцінки. У мене не було "типової молодості" з вечірками чи шашликами. Водночас були 14-годинні зміни, безсонні ночі та постійне бажання рухатися вперед", – розповідала Інна.

Врешті-решт, Інна відома як волонтерка й навіть пропустила першу вечірку на проєкті "Холостяк" через роботу. Того дня вона відвозила автомобіль військовим на передову.