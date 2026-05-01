Не Ротару: кто на самом деле первым исполнил "Червону руту"

Многие до сих пор считают, что именно София Ротару впервые спела легендарную "Червону руту" Владимира Ивасюка. Однако реальная история песни, которая стала одним из символов украинской эстрады, выглядит несколько иначе.

Премьера композиции состоялась еще в 1970 году. Кто на самом деле первым спел "Червону руту" и как она стала хитом, рассказывает 24 Канал.

Когда впервые исполнили "Червону руту"?

Премьера "Червоной руты" состоялась 13 сентября 1970 года в прямом эфире телепрограммы "Камертон хорошего настроения". Тогда ее исполнили сам автор Владимир Ивасюк вместе с Еленой Кузнецовой.

Вскоре песня попала в репертуар черновицкого ансамбля "Смеричка" под руководством Левка Дутковского, где ее начали исполнять солисты Назарий Яремчук и Василий Зинкевич.

Настоящую популярность и статус хита "Червона рута" получила именно благодаря выступлению Яремчука и Зинкевича вместе с Ивасюком в 1971 году. На заключительном концерте первой советской "Песни года" в московском "Останкино" молодые и тогда еще малоизвестные исполнители представили песню о любви, которая неожиданно для многих вошла в число победителей.

Как отмечает "Историческая правда", именно это выступление в концертном зале "Останкино", где Ивасюк, Яремчук и Зинкевич исполнили песню, стало началом "победного шествия украинской эстрады по Советскому Союзу".

Когда появилась запись "Червоной руты" в исполнении Софии Ротару?

Как пишет "Тиктор медиа", успех "Червоной руты" привлек к Владимиру Ивасюку, Василию Зинкевичу и Назарию Яремчуку внимание Романа Олексива – отца украинского телевизионного мюзикла.

В 1972 году режиссер, вдохновленный песней, предложил снять в Карпатах полнометражный музыкальный фильм. Главную мужскую роль получил Василий Зинкевич, а женскую – София Ротару. С Ивасюком певица познакомилась уже во время съемок.

София Ротару в "Червоной руте" / Кадр из фильма

Кроме "Червоной руты", в ленте звучат и другие известные произведения Ивасюка – "Я пойду в далекие горы", "Оставленные цветы", "Водограй". Интересно, что в самом фильме Ротару не исполнила ни одной из его песен.

Впрочем, после выхода "Червоной руты" на экраны между Ивасюком и Ротару сформировалась тесная творческая связь. Уже в том же 1972 году певица записала собственную версию "Червоной руты", а в 1977 году представила большой альбом "София Ротару поет песни Владимира Ивасюка".

Что вдохновило Ивасюка на создание "Червоной руты"?

Мало кто знает, что идея песни "Червона рута" появилась у Ивасюка благодаря его увлечению фольклором. Впервые это выражение он увидел в 18 лет в сборнике украинских коломыек, но настоящий смысл открыл для себя позже.

В 1969 году во время фольклорной экспедиции с отцом композитор услышал гуцульскую легенду о волшебном цветке, который может расцветать желтым или красным цветом. По поверью, девушка, которая найдет и сорвет его лепесток, способна очаровать любого парня.

Эта история настолько поразила Ивасюка, что он создал песню и посвятил ее своей однокурснице Марии Соколовой-Марчук. Оригинальную рукопись "Червоной руты", написанную рукой композитора, она хранит и по сей день.