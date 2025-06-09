Одни из немногих в Украине: днепровская IT-компания перешла на 4-дневную рабочую неделю
- Днепровская IT-компания You are launched официально перешла на четырехдневную рабочую неделю после тестирования в 2022 году.
Компания оценивает эффективность по критериям производительности команды, финансовыми результатами и уровнем удовлетворенности клиентов, веря, что дополнительный выходной способствует лучшим решениям.
Днепровская IT-компания You are launched официально перешла на четырехдневную рабочую неделю. После теста в 2022 году и вынужденной паузы из-за войны, команда снова решилась сократить рабочие дни.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на DOU.
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Как происходил переход к 4-дневной рабочей неделе
IT-компания из Днепра, которая специализируется на помощи иностранным предпринимателям и стартапам в запуске цифровых MVP-версий своего продукта, официально вернулась к четырехдневной рабочей неделе. Эту модель работы команда уже испытывала в 2022 году, однако из-за начала полномасштабной войны внедрение пришлось отложить.
В 2025 году мы снова решились на 4-дневную неделю – на этот раз уже взвесив все "за" и "против". Насколько нам известно, мы среди немногих IT-компаний в Украине, которые внедрили такую модель в военное время. Это решение не было простым, но мы считаем, что оно стоит обсуждения,
– отмечает People Partner компании Елизавета Братуха.
IT-компания из Днепра ввела 4-дневную рабочую неделю / Фото Unsplash
В You are launched объясняют, что оценивают эффективность работы по нескольким критериям:
- производительностью команды;
- финансовым результатам;
- уровню удовлетворенности клиентов.
Хотя ожидания от работников несколько скорректировали в соответствии с новым графиком, основные метрики остались неизменными. Компания еженедельно мониторит показатели, чтобы оперативно реагировать на изменения.
В команде верят, что дополнительный выходной способствует лучшим решениям и повышению качества работы. По словам Елизаветы, это инвестиция в здоровье, мотивацию и постоянство результатов. В компании надеются, что 4-дневная рабочая неделя приживется надолго.
Напомним, что 4-дневная рабочая неделя становится все более популярной в мире. По меньшей мере 10 стран уже тестировали, или внедрили такую модель работы на постоянной основе.