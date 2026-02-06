Не имеет точного аналога: какое украинское слово не переводится на другие языки
- В украинском языке есть слово, которое не имеет точного аналога в других языках.
- Это разговорное слово активно используется в украинском языке и литературе, описывая быстрое движение человека.
В украинском языке есть слова, смысл и настроение которых почти невозможно точно передать на других языках. Одно из них – глагол "чимчикувати".
О том, что означает слово "чимчикувати" и когда оно употребляется, рассказывает "Толковый словарь украинского языка".
Какое украинское слово невозможно точно перевести?
"Чимчикувати" – разговорное слово, которое часто встречается в художественной литературе. Согласно толковым словарям, оно означает быстро идти, спешить, часто ступать или дребезжать.
Так обычно говорят о человеке, который быстро идет. Слово активно употребляется в повседневной речи и литературных произведениях и считается исконно украинским, без полного аналога в других языках.
Примеры употребления:
- Люди, встречаясь с бабой, аж удивлялись, чего это всегда почтенная Зинька так быстро шагает вдоль улицы;
- Спешу к тебе, а навстречу мне дед-мороз. "Куда шагаешь?" – спрашивает он.
Если же все-таки нужно передать смысл этого слова на другом языке, обычно прибегают к описательному варианту – "быстро идти". Впрочем, в таком случае теряется эмоциональная окраска выражения.
Какое украинское слово способно озадачить россиян?
Как пишет NV, слово "стодола" хорошо знакомо украинцам, но способно вызвать недоумение у россиян из-за своего необычного звучания и особого культурного контекста.
В традиционной украинской культуре стодола – это хозяйственная постройка для хранения сена, зерна, сельскохозяйственного инвентаря или других вещей, необходимых в хозяйстве. По сути, это своеобразный сарай, который долгие века был неотъемлемой частью украинского сельского быта.
Слово стодола имеет древнее происхождение и связано со славянскими традициями. Оно образовано от слов "сто" и "дол", что обозначает место или пространство. В переносном значении оно может ассоциироваться с чем-то большим, вместительным или даже немного хаотичным, что придает слову дополнительный колорит.
Для русскоязычной аудитории стодола не имеет прямого аналога. В русском языке обычно употребляют слова "амбар" или "сарай". Из-за этого слово часто воспринимается как архаизм или даже выдумка.
Еще одна причина непонимания – звучание слова. Для русских сарай может показаться сказочным или шуточным, ведь подобных словосочетаний в русском языке не встречается в повседневной речи.
Что означает слово сапетка?
В украинском языке есть древнее диалектное слово сапетка, которое происходит из крымскотатарского säpät и турецкого sepet и изначально означало плетеные изделия. Оно распространено в разных регионах Украины и приобрело несколько значений: плетеный улей, корзину или помещение для хранения кукурузы.
На Бойковщине сапеткой называли ульи из камыша, соломы или лозы, которые использовали до 1930-х годов. В Киевской области, в частности в Триполье, сапет означал корзину со сложной схемой плетения, даже дал название местному фестивалю бардовской песни.
В то же время в Запорожье и Донецкой области сапет обозначал плетеную корзину с ручками, а рыбаки использовали его как деревянный ящик.