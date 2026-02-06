Не имеет точного аналога: какое украинское слово не переводится на другие языки

В украинском языке есть слова, смысл и настроение которых почти невозможно точно передать на других языках. Одно из них – глагол "чимчикувати".

О том, что означает слово "чимчикувати" и когда оно употребляется, рассказывает "Толковый словарь украинского языка".

Смотрите также "Спам" был едой: как консервированное мясо дало название главной проблеме Интернета

Какое украинское слово невозможно точно перевести?

"Чимчикувати" – разговорное слово, которое часто встречается в художественной литературе. Согласно толковым словарям, оно означает быстро идти, спешить, часто ступать или дребезжать.

Так обычно говорят о человеке, который быстро идет. Слово активно употребляется в повседневной речи и литературных произведениях и считается исконно украинским, без полного аналога в других языках.

Примеры употребления:

Люди, встречаясь с бабой, аж удивлялись, чего это всегда почтенная Зинька так быстро шагает вдоль улицы;

Спешу к тебе, а навстречу мне дед-мороз. "Куда шагаешь?" – спрашивает он.

"Чимчикувати" не переводится дословно на другие языки / Фото Unsplash

Если же все-таки нужно передать смысл этого слова на другом языке, обычно прибегают к описательному варианту – "быстро идти". Впрочем, в таком случае теряется эмоциональная окраска выражения.

Какое украинское слово способно озадачить россиян?

Как пишет NV, слово "стодола" хорошо знакомо украинцам, но способно вызвать недоумение у россиян из-за своего необычного звучания и особого культурного контекста.

В традиционной украинской культуре стодола – это хозяйственная постройка для хранения сена, зерна, сельскохозяйственного инвентаря или других вещей, необходимых в хозяйстве. По сути, это своеобразный сарай, который долгие века был неотъемлемой частью украинского сельского быта.

Слово стодола имеет древнее происхождение и связано со славянскими традициями. Оно образовано от слов "сто" и "дол", что обозначает место или пространство. В переносном значении оно может ассоциироваться с чем-то большим, вместительным или даже немного хаотичным, что придает слову дополнительный колорит.

Для русскоязычной аудитории стодола не имеет прямого аналога. В русском языке обычно употребляют слова "амбар" или "сарай". Из-за этого слово часто воспринимается как архаизм или даже выдумка.

Еще одна причина непонимания – звучание слова. Для русских сарай может показаться сказочным или шуточным, ведь подобных словосочетаний в русском языке не встречается в повседневной речи.

Что означает слово сапетка?