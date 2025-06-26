"Очень захватывает": что ChatGPT посоветовал прочитать звезде "Кабаре" Чопорову

Актер "Кабаре" Илья Чопоров рассказал, что иногда обращается к ChatGPT, чтобы выбрать следующую книгу для чтения. Именно искусственный интеллект посоветовал ему роман Филипа Дика.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео книжного магазина "Смысл" в TikTok.

Смотрите также Поддержать себя в сложное время: подборка 5 книг, которые вернут надежду на лучшее

Какие литературные предпочтения Чопорова

Чопоров рассказал, что сегодня преимущественно читает художественную литературу, хотя раньше предпочитал ту, которая была связана с искусством.

Последняя книга, которую начал читать актер – роман Филипа Дика "Мечтают ли андроиды об электрических овцах?".

Также Чопоров признался, что писатель его настолько захватил, что после этой книги он планирует читать и другие произведения автора, которые ему посоветовал ChatGPT, в частности "Затмение".

Илья Чопоров / Фото из Instagram

Для тех, интересуется театром и искусством, Чопоров порекомендовал прочитать "Театр и его Двойник" Антонена Арто, "Постдраматический театр" Ганса-Тиса Леманна, а также "Воспоминания" Иосифа Гирняка.

Также актер рассказал, что с детства ему запомнились "Маугли" и "Гарри Поттер", а единственная книга, которая заставила его заплакать, – это "Цветы для Элджернона" Дэниела Киза.

Что читает Илья Чопоров: смотрите видео

К слову, ранее мы рассказывали, какая книга считается самой скандальной в мире. Дошло до того, что ее автора хотели казнить.