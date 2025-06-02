Одно из последних покушений на жизнь Салмана Рушди состоялось в августе 2022 года. Почему "Сатанинские стихи" настолько резонансные – рассказывает 24 Канал.

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Что надо знать о "Сатанинских стихах"

Если рассказывать о книге коротко, то она повествует историю двух актеров – индийскую суперзвезду Джибрила Фаришты и британского актера индийского происхождения Саладина Чамчи. Судьба сводит этих актеров на борту одного самолета, который захватывают террористы и через более 100 дней содержания взрывают над Ла-Маншем. Фаришта и Чамча – единственные пассажиры, которые выжили, упав с высоты Эвереста на землю, однако их постигли метаморфозы – один становился все больше похожим на ангела, другой – на демона.

Но в романе есть еще несколько линий, одна из них повествует о пророке Магунде, что является очевидной аллюзией на пророка Мухаммада – второго после Аллаха в исламе. В "Сатанинских стихах" Рушди изложил свою версию появления ислама, которая как раз и стала причиной сокрушительной критики этой книги.

Более того, изрядно взбудоражил людей и эпизод с борделем, где проститутки назвали себя именами жен пророка.

Охота на автора и переводчиков

После публикации романа аятолла Хомейни, то есть верховный лидер Ирана, обвинил Рушди в богохульстве и издал фетву на его казнь. Различные исламские организации начали предлагать вознаграждение за убийство автора – до 2,5 миллионов долларов США. Ряд мусульманских стран запретили книгу.



Салман Рушди / Фото из соцсетей писателя

Салман Рушди имеет индийское происхождение, однако является подданным британской короны, поэтому изданная фетва на его казнь привела к разрыву дипломатических отношений между Великобританией и Ираном.

Под угрозой оказались все причастные к издательству книги. Например, переводчик, который работал над японской версией книги был убит. На переводчиков на итальянский и норвежский языки были совершены покушения. В Великобритании был совершен теракт возле магазина Penguin Books, где продавалась книга.

Долгое время сам писатель скрывался, а государство предоставляло ему охрану. После смерти аятоллы хоть и фетва осталась действующей, и все же Рушди снова начал появляться на публике, однако в августе 2022 года в Нью-Йорке на него напал мужчина с ножом и нанес 10 ударов. Писатель выжил, но потерял один глаз.