"Город" Пидмогильного и не только: что читает автор известного хита "Библиотека"

Чтение сейчас очень популярно среди людей всех возрастов. Известные люди время от времени делятся своими рекомендациями относительно книг.

Своими любимыми книгами поделился Сергей "Колос" Мартынюк – украинский музыкант, лидер рок-группы "Фиолет". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его видео в ТикТок.

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Что он читает

Первой Сергей Мартынюк рекомендует известную украинскую книгу, которая стала классикой, "Город" Валерьяна Пидмогильного. По его словам, это книга, "которую стоит прочитать каждому молодому украинцу".

Также он рекомендует "Антологию украинской поэзии 20 века". Он объяснил, что это – своеобразная настольная Библия украинской поэзии. По словам музыканта, это книга, с которой он фактически не расстается, когда работает с текстами.

Следующей он назвал книгу Артема Чеха "Район Д". Мартынюк сказал, что это один из самых любимых образцов современной прозы, а также лучший роман, который он читал, об украинских 90-х.



"Район Д" Артема Чеха / Фото с сайта издательства

Не обошлось и без рекомендаций книг иностранных авторов. В частности, Мартынюк советует "Кладбище домашних животных" Стивена Кинга. Музыкант объяснил, что именно эта книга стала для него "дверью№ в мир "настоящей, ужастической литературы".



"Кладбище домашних животных" Стивена Кинга / Фото с сайта издательства

Также в своем топе он назвал книгу Дибиси Пьера "Свет погас в стране чудес". Он отметил, что это – один из лучших постмодерных литераторов современной Европы.

Что рекомендует Сергей Мартынюк: смотрите видео

Кто такой Сергей "Колос" Мартынюк

Он пишет украинскую прозу, занимается музыкой. Также он является лидером рок-группы "Фиолет" и сопутствующих сайд-проектов. Но на этом активность Сергея Мартынюка не заканчивается – он является общественным деятелем, артдиректором фестиваля "Бандерштадт".