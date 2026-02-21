Злаковые каши и жареные лебеди: какие блюда были популярны в Средневековье

Средневековье – один из самых загадочных периодов истории. Тогда происходили выдающиеся события, а жизнь очень отличалась от того, какой она есть сейчас.

Конечно, отличалась и кухня, ведь в средневековой Европе ели специфические блюда. Об этом пишет "Локальная история".

Смотрите также Фаворит совсем не тот, что раньше: какой кофе чаще выбирают украинцы в кафе

Чем питались в Средневековье?

В Средневековье рацион людей был совсем другим. Интересно, что самые популярные блюда мало отличались у горожан и крестьян. Основной были злаки – пшеница, ячмень, рожь и овес. Именно поэтому популярной была фрутменти – каша на основе этих продуктов.



В Средневековье были специфические предпочтения / Фото mucley.us

Она существовала в двух вариациях: для крестьян и для тех, кто был богаче. Крестьянский вариант был очень простым: каша, сваренная на молоке или мясном бульоне. Состоятельные слои населения могли добавить к фрутменти еще яйца, сахар, шафран и апельсиновую воду.

Также было популярно блюдо, которое называется "бруэ" – это мясная или рыбная похлебка. На банкетах также часто подавали и закрытые пироги с хрустящей, иногда даже несъедобной корочкой, в которых "прятали" мясную, рыбную или, реже, сладкую начинку.

В Средневековье были несколько иные подходы к мясу. Часто готовить павлинов и фазанов и лебедей. Последние имеют специфический вкус, поэтому его спасали соусом.

Относительно того, что пить, в Средневековье также были свои правила. Во время приема пищи не рекомендовали пить воду, а взамен советовали вино или гипокрасом. Это вино, к которому добавляли имбирь, корицу и калган с гвоздикой.

Какой период считается Средневековьем?

Средневековье – это период европейской истории от V века до эпохи Возрождения и Реформации, то есть до конца XV века – начала XVI века.

Существует мнение, что Средневековье как историческое явление имеет в основном региональный характер. Однако этот термин часто применяют для описания событий, происходивших между 500 и 1500 годами назад, часто не принимая во внимание отличительные черты и вариации разных регионов, пишет Википедия.

Для чего женщины в Средневековье полностью избавлялись от бровей?