Злаковые каши и жареные лебеди: какие блюда были популярны в Средневековье
- В средневековой Европе основными продуктами питания были злаки, из которых готовили блюда, такие как фрутменти, бруе и пироги с начинкой.
- Во время приема пищи не рекомендовали пить воду, а советовали употреблять вино или гипокрас с добавлением специй.
Средневековье – один из самых загадочных периодов истории. Тогда происходили выдающиеся события, а жизнь очень отличалась от того, какой она есть сейчас.
Конечно, отличалась и кухня, ведь в средневековой Европе ели специфические блюда. Об этом пишет "Локальная история".
Чем питались в Средневековье?
В Средневековье рацион людей был совсем другим. Интересно, что самые популярные блюда мало отличались у горожан и крестьян. Основной были злаки – пшеница, ячмень, рожь и овес. Именно поэтому популярной была фрутменти – каша на основе этих продуктов.
В Средневековье были специфические предпочтения / Фото mucley.us
Она существовала в двух вариациях: для крестьян и для тех, кто был богаче. Крестьянский вариант был очень простым: каша, сваренная на молоке или мясном бульоне. Состоятельные слои населения могли добавить к фрутменти еще яйца, сахар, шафран и апельсиновую воду.
Также было популярно блюдо, которое называется "бруэ" – это мясная или рыбная похлебка. На банкетах также часто подавали и закрытые пироги с хрустящей, иногда даже несъедобной корочкой, в которых "прятали" мясную, рыбную или, реже, сладкую начинку.
В Средневековье были несколько иные подходы к мясу. Часто готовить павлинов и фазанов и лебедей. Последние имеют специфический вкус, поэтому его спасали соусом.
Относительно того, что пить, в Средневековье также были свои правила. Во время приема пищи не рекомендовали пить воду, а взамен советовали вино или гипокрасом. Это вино, к которому добавляли имбирь, корицу и калган с гвоздикой.
Какой период считается Средневековьем?
Средневековье – это период европейской истории от V века до эпохи Возрождения и Реформации, то есть до конца XV века – начала XVI века.
Существует мнение, что Средневековье как историческое явление имеет в основном региональный характер. Однако этот термин часто применяют для описания событий, происходивших между 500 и 1500 годами назад, часто не принимая во внимание отличительные черты и вариации разных регионов, пишет Википедия.
Для чего женщины в Средневековье полностью избавлялись от бровей?
- Когда-то женщины намеренно полностью выщипывали брови и максимально отодвигали линию роста волос, чтобы сделать лоб выше и придать лицу детские черты. Безволосость ассоциировалась с чистотой и невинностью, ведь именно младенец считался воплощением этих качеств.
- Такой идеал сохранял популярность на протяжении всего Ренессанса и в правление Елизаветы I, которая также выщипывала брови, чтобы визуально удлинить лоб.
- В то же время стремление избавиться от волос на лице часто трактовали как способ привлечь представителей противоположного пола, чем церковь была категорически против.