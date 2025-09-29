Королева Камила назвала простое блюдо, с которым "ничто не сравнится"
- Любимым блюдом королевы Камилы является рыба и картофель фри, которую она называет своей любимой едой.
- Семейные обеды в королевской семье происходят не часто из-за насыщенной жизни каждого члена, но есть традиция предрождественского обеда.
Любимую еду королевских особ часто обсуждают. Гастрономические предпочтения каждого члена монаршей семьи всегда в центре внимания.
Например, любимое блюдо королевы Камилы может удивить своей простотой. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на hello.
Что любит есть жена короля Чарльза III?
На самом деле ее предпочтения просты – любимым блюдом она называет рыбу и картофель фри.
Свежеприготовленная рыба с картофелем фри, завернутая в бумагу. Этот запах. Ничто не сравнится с настоящей рыбой с картошкой фри,
– рассказала она в одном из интервью.
Интересно, что выбор королевы Камилы упал именно на такое простое блюдо британской кухни. Часто королевские особы имеют довольно простые предпочтения в еде, хотя имеют возможность попробовать блюда в лучших ресторанах мира.
Любимое блюдо королевы Камилы очень простое / Фото Pexels
Как проходят семейные обеды в королевской семье?
Семейные обеды у королевской семьи Великобритании случаются не так часто, ведь каждый член семьи имеет собственную насыщенную жизнь, поэтому, к сожалению, они не пересекаются так часто за совместными приемами пищи.
В то же время есть традиция предрождественского обеда. Для этого вся семья таки собирается, однако есть определенные нюансы. Например, у них принято разделять взрослых и детей, говорится в Express.
Что любила есть Мэрилин Монро?
- Хотя Монро могла наслаждаться самыми дорогими деликатесами, одним из ее самых любимых блюд оставалась удивительно простая. Актриса с удовольствием ела сырую морковь и даже шутила, что чувствует себя "наполовину кроликом", ведь так часто ее употребляла.
- В эксклюзивном интервью журналу Pageant в 1952 году (через Into The Gloss) она рассказала, что почти ежедневно включала эту закуску в свой рацион, особенно вечером.
- Обычно морковь дополняла ее стейк, но иногда она сочетала ее и с другими видами мяса, например, бараньими отбивными или печенью.