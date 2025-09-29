Любимую еду королевских особ часто обсуждают. Гастрономические предпочтения каждого члена монаршей семьи всегда в центре внимания.

Например, любимое блюдо королевы Камилы может удивить своей простотой. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на hello.

Что любит есть жена короля Чарльза III?

На самом деле ее предпочтения просты – любимым блюдом она называет рыбу и картофель фри.

Свежеприготовленная рыба с картофелем фри, завернутая в бумагу. Этот запах. Ничто не сравнится с настоящей рыбой с картошкой фри,

– рассказала она в одном из интервью.

Интересно, что выбор королевы Камилы упал именно на такое простое блюдо британской кухни. Часто королевские особы имеют довольно простые предпочтения в еде, хотя имеют возможность попробовать блюда в лучших ресторанах мира.



Любимое блюдо королевы Камилы очень простое / Фото Pexels

Как проходят семейные обеды в королевской семье?

Семейные обеды у королевской семьи Великобритании случаются не так часто, ведь каждый член семьи имеет собственную насыщенную жизнь, поэтому, к сожалению, они не пересекаются так часто за совместными приемами пищи.

В то же время есть традиция предрождественского обеда. Для этого вся семья таки собирается, однако есть определенные нюансы. Например, у них принято разделять взрослых и детей, говорится в Express.

