Совсем не по-королевски: какой дешевый, но специфический сладкий снек обожает Меган Маркл

Члены королевской семьи Великобритании имеют свои гастрономические предпочтения. Часто они очень простые, но довольно необычные.

Например, Меган Маркл имеет свой любимый сладкий снек, о котором бы вы никогда не догадались. Об этом пишет издание hellomagazine.

Что любит есть Меган Маркл?

Меган Маркл рассказала о своей любимой закуске. Впервые она попробовала это необычное сочетание еще до того, как стала частью королевской семьи Великобритании. Она поделилась, что имела этот снек с собой постоянно, хотя он не так прост в транспортировке.



Меган Маркл любит интересные сочетания в еде / Фото GettyImages

Говорится о кофе с корицей – такой интересный сладкий снек она выбирала. К слову, он также довольно дешевый.

На съемочной площадке и дома я старалась всегда иметь банку с арбузом, посыпанным корицей, потому что это немного улучшает вкус и делает его особенным,

– призналась бывшая актриса.

Гастрономические предпочтения членов королевской семьи часто обсуждаются. Также интерес вызывают детали жизни в Букингемском дворце. Недавно стало известно, что король Чарльз III запретил употреблять три продукта: чеснок, кофе и шоколад, пишет издание Radar Online.

Король Великобритании всегда путешествует со своими столовыми приборами, а на этом месте за столом всегда должен быть серебряный сосуд с особой морской солью, а также специальная подушка, чтобы сидеть было комфортно.

Какое любимое блюдо Кейт Миддлтон?