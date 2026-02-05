Совсем не по-королевски: какой дешевый, но специфический сладкий снек обожает Меган Маркл
- Меган Маркл любит необычную закуску: арбуз, посыпанный корицей.
- Король Чарльз III запретил употреблять чеснок, кофе и шоколад в Букингемском дворце.
Члены королевской семьи Великобритании имеют свои гастрономические предпочтения. Часто они очень простые, но довольно необычные.
Например, Меган Маркл имеет свой любимый сладкий снек, о котором бы вы никогда не догадались. Об этом пишет издание hellomagazine.
Что любит есть Меган Маркл?
Меган Маркл рассказала о своей любимой закуске. Впервые она попробовала это необычное сочетание еще до того, как стала частью королевской семьи Великобритании. Она поделилась, что имела этот снек с собой постоянно, хотя он не так прост в транспортировке.
Меган Маркл любит интересные сочетания в еде / Фото GettyImages
Говорится о кофе с корицей – такой интересный сладкий снек она выбирала. К слову, он также довольно дешевый.
На съемочной площадке и дома я старалась всегда иметь банку с арбузом, посыпанным корицей, потому что это немного улучшает вкус и делает его особенным,
– призналась бывшая актриса.
Гастрономические предпочтения членов королевской семьи часто обсуждаются. Также интерес вызывают детали жизни в Букингемском дворце. Недавно стало известно, что король Чарльз III запретил употреблять три продукта: чеснок, кофе и шоколад, пишет издание Radar Online.
Король Великобритании всегда путешествует со своими столовыми приборами, а на этом месте за столом всегда должен быть серебряный сосуд с особой морской солью, а также специальная подушка, чтобы сидеть было комфортно.
Какое любимое блюдо Кейт Миддлтон?
- Совсем не секрет, что Кейт Миддлтон любит готовить, однако некоторые блюда она все чаще выбирает в заведениях. Любимой едой, которую она чаще всего заказывает является карри с курицей.
- Оно имеет особый насыщенный сливочный вкус из-за секретного ингредиента – коксовое молоко.
- В то же время Кейт Мидлтон рассказала. что в целом предпочитает острые блюда, а карри навевает ей также ностальгию.