В чашке Nescafe был не кофе: Педан признался, что пил в эфире "Подъема" и был ли там алкоголь

Много лет назад на телеэкранах шла передача "Подъем", где ведущими были Сергей Притула. Ольга Фреймут и Александр Педан. Бывший ведущий раскрыл секрет относительно съемок.

Александр Педан рассказал, что не любил кофе, поэтому не пил его в кадре. об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его сообщение в threads.

Смотрите также Соловей, Миллион и другие: как раньше называли украинцев и почему эти имена могут поразить

Что на самом деле пил Педан в кадре?

Александр Педан рассказал, что в те времена терпеть не мог кофе. Зато каждое утро в кадре пил черный чай с сахаром и лимоном из чашки Nescafe.

Может я просто был преждевременным хипстером и ждал 100% арабику и кофейни 7-й волны. ХЗ. Но теперь я терпеть не могу чай,

– объяснил он.



Педан терпеть не мог кофе / Фото Pexels

Также ведущий признался, что иногда в чашке был и алкоголь. По его словам, такое было всего несколько раз за три года.

Что известно о "Подъеме"?

Это утренняя развлекательная программа, выходила с 17 июня 1999 года по 27 июня 2014 года на "Новом канале", говорится в Википедии. Сергей Притула, Ольга Фреймут и Александр Педан были ведущими с 2008 до 2011 года.

Какой писатель пил 50 чашек кофе за день?