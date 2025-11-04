Укр Рус
Тренды Будь в тренде В чашке Nescafe был не кофе: Педан признался, что пил в эфире "Подъема" и был ли там алкоголь
4 ноября, 22:07
2

В чашке Nescafe был не кофе: Педан признался, что пил в эфире "Подъема" и был ли там алкоголь

Виктория Кульженко
Основні тези
  • Александр Педан не любил кофе и пил черный чай с сахаром и лимоном на съемках программы "Подъем".
  • Иногда в чашке Педана был алкоголь, но это случалось редко.

Много лет назад на телеэкранах шла передача "Подъем", где ведущими были Сергей Притула. Ольга Фреймут и Александр Педан. Бывший ведущий раскрыл секрет относительно съемок.

Александр Педан рассказал, что не любил кофе, поэтому не пил его в кадре. об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его сообщение в threads.

Смотрите также Соловей, Миллион и другие: как раньше называли украинцев и почему эти имена могут поразить

Что на самом деле пил Педан в кадре?

Александр Педан рассказал, что в те времена терпеть не мог кофе. Зато каждое утро в кадре пил черный чай с сахаром и лимоном из чашки Nescafe.

Может я просто был преждевременным хипстером и ждал 100% арабику и кофейни 7-й волны. ХЗ. Но теперь я терпеть не могу чай,
– объяснил он.


Педан терпеть не мог кофе / Фото Pexels

Также ведущий признался, что иногда в чашке был и алкоголь. По его словам, такое было всего несколько раз за три года.

Что известно о "Подъеме"?

Это утренняя развлекательная программа, выходила с 17 июня 1999 года по 27 июня 2014 года на "Новом канале", говорится в Википедии. Сергей Притула, Ольга Фреймут и Александр Педан были ведущими с 2008 до 2011 года.

Какой писатель пил 50 чашек кофе за день?

  • Например, французский поэт, прозаик и философ Вольтер пил от 40 до 50 чашек кофе в день.
  • Стоит отметить, что во времена Вольтера кофе считался ядом, поэтому его неоднократно предупреждали, что его увлечение этим напитком убьет его, однако он всегда имел, что ответить. Вольтер прожил 84 года и шутил, что если кофе – это яд, то он действует слишком медленно.
  • Более того, кофе тогда был очень дорогим, поэтому он платил значительные средства для того, чтобы удовлетворить свою зависимость от этого напитка.