Александр Педан рассказал, что не любил кофе, поэтому не пил его в кадре. об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его сообщение в threads.
Что на самом деле пил Педан в кадре?
Александр Педан рассказал, что в те времена терпеть не мог кофе. Зато каждое утро в кадре пил черный чай с сахаром и лимоном из чашки Nescafe.
Может я просто был преждевременным хипстером и ждал 100% арабику и кофейни 7-й волны. ХЗ. Но теперь я терпеть не могу чай,
– объяснил он.
Педан терпеть не мог кофе / Фото Pexels
Также ведущий признался, что иногда в чашке был и алкоголь. По его словам, такое было всего несколько раз за три года.
Что известно о "Подъеме"?
Это утренняя развлекательная программа, выходила с 17 июня 1999 года по 27 июня 2014 года на "Новом канале", говорится в Википедии. Сергей Притула, Ольга Фреймут и Александр Педан были ведущими с 2008 до 2011 года.
Какой писатель пил 50 чашек кофе за день?
- Например, французский поэт, прозаик и философ Вольтер пил от 40 до 50 чашек кофе в день.
- Стоит отметить, что во времена Вольтера кофе считался ядом, поэтому его неоднократно предупреждали, что его увлечение этим напитком убьет его, однако он всегда имел, что ответить. Вольтер прожил 84 года и шутил, что если кофе – это яд, то он действует слишком медленно.
- Более того, кофе тогда был очень дорогим, поэтому он платил значительные средства для того, чтобы удовлетворить свою зависимость от этого напитка.