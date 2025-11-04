Олександр Педан розповів, що не любив каву, тому не пив її в кадрі. про це пише 24 Канал із посиланням на його допис у threads.

Що насправді пив Педан у кадрі?

Олександр Педан розповів, що у ті часи терпіти не міг каву. Натомість щоранку в кадрі пив чорний чай з цукром і лимоном з чашки Nescafe.

Може я просто був передчасним хіпстером і чекав на 100% арабіку і кавʼярні 7-ї хвилі. ХЗ. Але тепер я терпіти не можу чай,

– пояснив він.



Педан терпіти не міг каву / Фото Pexels

Також ведучий зізнався, що іноді у чашці був і алкоголь. За його словами, таке було всього кілька разів за три роки.

Що відомо про "Підйом"?

Це ранкова розважальна програма, виходила з 17 червня 1999 року по 27 червня 2014 року на "Новому каналі", мовиться у Вікіпедії. Сергій Притула, Ольга Фреймут та Олександр Педан були ведучими з 2008 до 2011 року.

