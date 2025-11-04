В чашці Nescafe була не кава: Педан зізнався, що пив в етері "Підйому" та чи був там алкоголь

Багато років тому на телекранах йшла передача "Підйом", де ведучими були Сергій Притула. Ольга Фреймут та Олександр Педан. Колишній ведучий розкрив секрет щодо зйомок.

Олександр Педан розповів, що не любив каву, тому не пив її в кадрі. про це пише 24 Канал із посиланням на його допис у threads.

Що насправді пив Педан у кадрі?

Олександр Педан розповів, що у ті часи терпіти не міг каву. Натомість щоранку в кадрі пив чорний чай з цукром і лимоном з чашки Nescafe.

Може я просто був передчасним хіпстером і чекав на 100% арабіку і кавʼярні 7-ї хвилі. ХЗ. Але тепер я терпіти не можу чай,

– пояснив він.



Педан терпіти не міг каву / Фото Pexels

Також ведучий зізнався, що іноді у чашці був і алкоголь. За його словами, таке було всього кілька разів за три роки.

Що відомо про "Підйом"?

Це ранкова розважальна програма, виходила з 17 червня 1999 року по 27 червня 2014 року на "Новому каналі", мовиться у Вікіпедії. Сергій Притула, Ольга Фреймут та Олександр Педан були ведучими з 2008 до 2011 року.

