Страшно интересно и невероятно жутко: подборка книг, которые идеально подойдут для осенних вечеров

Осень идеальное время для историй, от которых по спине бегут мурашки. Хэллоуин уже прошел, однако осень недаром считается временем триллеров и других причудливых историй, которые захватывают внимание с первой строчки.

Национальная книжная платформа Yakaboo и 24 канал рассказывает о пяти книгах разных жанров – от темного фэнтези и мистического нуара до триллера и готического хоррора – чтобы каждый мог выбрать именно свой градус жуткости.

"Княгиня Тьмы" Марьяна Копачинская

В мире, где память о древних богах выцвела до праздников и заклятий, император Владан готовит месть Гардарики и ведет темные силы на его земли. Против него случайно становятся двое: Мак, вор с собственной тайной миссией, и Рута, смотрительница странных существ во дворце, чье сердце жаждет силы не для власти, а для добра. Их пути разведены пространством, но сходятся в точке, где решается судьба народа. Здесь магия – не украшение мира, а инструмент выживания, и каждый шаг имеет моральную цену. Тьма обольстительна, Свет требователен, а герои не выбирали битву – и должны дорасти до нее.



"Княгиня Тьмы" Марьяна Копачинская / Фото с сайта Yakaboo

"Пациентка Х, или Женщина из палаты №9" Наоми Уильямс

Лора Уинтерс просыпается без единого воспоминания – зато со следами чужой крови на теле и дверью палаты строгого режима за спиной. Психолог Эмма Бест медленно выстраивает доверие, чтобы добраться до истины, но в истории Лоры все больше узнает собственные страхи и тени. Кто перед нами: свидетель, жертва или убийца – и сможет ли память вернуться без разрушительных последствий? Сеансы терапии превращаются в психологический поединок, где на кону – идентичность и безопасность обеих женщин. Темп рассказа уплотняется к финалу, а каждое "восстановленное" вспоминание открывает новый уровень угрозы.



"Пациентка Х, или Женщина из палаты №9" Наоми Уильямс / Фото с сайта Yakaboo

"Сердце весны (Ведьма с окраины)" Алексей Жупанский

Весна больше не может просто прийти в город: чтобы вернуть тепло и жизнь, ей нужно украденное сердце, застрявшее в лабиринтах бюрократии и коррупции. На окраине тем временем поселяется Ведьма, и дети – единственные, чей свет еще держит город от пропасти Межсезонья – начинают исчезать в ее жуткой "коллекции". Малый, когда-то доверившись не той старой, вынужден выполнять данное обещание и каждый раз глубже погружается во тьму. Реальность здесь трескает, как старая эмаль: мифология проступает сквозь урбанистику, а обрядовое время перетирает бетон и асфальт. Темный магический реализм и причудливая проза Жупанского создают атмосферу, где страх рождается не из монстров, а из истощенной действительности.



"Сердце весны (Ведьма с окраины)" Алексей Жупанский / Фото с сайта Yakaboo

"Руководство по уничтожению вампиров от Южного книжного клуба" Грейди Хендрикс

Провинциальный городок, гламурные встречи книжного клуба – и появляется волшебный незнакомец, после которого начинают исчезать дети. Патриция и ее подруги сначала ищут логические объяснения, но следы ведут к готическому корню: зло вежливое, харизматичное и очень голодное. Вокруг – равнодушие, сексизм и классовые предубеждения, поэтому женщинам приходится становиться охотницами вопреки ожиданиям "быть вежливыми". Хендрикс миксует хоррор и сатиру, показывая, как сообщество учится давать отпор, когда официальные институты закрывают глаза. Кровавый, остроумный и очень "хэллоуинский" роман о силе женской солидарности.



"Пособие по уничтожению вампиров от Южного книжного клуба" Грейди Хендрикс / Фото с сайта Yakaboo

"Клуб "Мефисто" Тесс Герритсен

Накануне Рождества по Бостону прокатывается волна ритуальных убийств, а на местах преступлений остаются латинские надписи и отголоски демонологии. Детектив Джейн Риццоли и судмедэксперт Мора Айлз выходят на след загадочного клуба "Мефисто", где ученые одержимо доказывают, что зло имеет вполне человеческое воплощение. Но когда охотник становится жертвой, им приходится отличать миф от методичной жестокости. Расследование сталкивается с религиозными страхами, интеллектуальной спесью и очень конкретным маньяком. Герритсен держит темп и хладнокровие, не жалея ни нервов героинь, ни нервов читателей – идеально для ночного чтения с привкусом опасности.



"Клуб "Мефисто" Тесс Герритсен / Фото с сайта Yakaboo

Покупает ли современная молодежь книги?

За девять месяцев 2025 года программой "еКнига" воспользовались более 200 тысяч 18-летних украинцев, которые приобрели 359 тысяч книг, рассказывает Украинский институт книги.

Больше всего книг пользователи покупали у издательств КСД, Vivat, BookChef, "Ранок", "Издательство Старого Льва", Издательство РМ, "Фолио", "Наша Идея", Artbooks и "Вихола".

