Страшно цікаво та неймовірно моторошно: добірка книг, які ідеально підійдуть для осінніх вечорів

Осіннь – ідеальний час для історій, від яких по спині біжать мурахи. Геловін вже минув, проте осінь недаремно вважається порою трилерів та інших химерних історій, які захоплюють увагу з першого рядка.

Національна книжкова платформа Yakaboo та 24 канал розповідає про п’ять книжок різних жанрів – від темного фентезі й містичного нуару до трилера та готичного хорору – щоб кожен міг обрати саме свій градус моторошності.

"Княгиня Пітьми" Мар’яна Копачинська

У світі, де пам’ять про давніх богів вицвіла до свят і заклять, імператор Владан готує помсту Гардарикі й веде темні сили на його землі. Проти нього випадково стають двоє: Мак, злодій із власною таємною місією, і Рута, доглядачка дивних істот у палаці, чиє серце прагне сили не для влади, а для добра. Їхні шляхи розведені простором, але сходяться у точці, де вирішується доля народу. Тут магія – не прикраса світу, а інструмент виживання, і кожен крок має моральну ціну. Темрява зваблива, Світло вимогливе, а герої не обирали битву – та мусять дорости до неї.



"Княгиня Пітьми" Мар’яна Копачинська / Фото з сайту Yakaboo

"Пацієнтка Х, або Жінка з палати №9" Наомі Вільямс

Лора Вінтерс прокидається без жодного спогаду – зате зі слідами чужої крові на тілі та дверима палати суворого режиму за спиною. Психологиня Емма Бест повільно вибудовує довіру, щоб дістатися до істини, але в історії Лори дедалі більше пізнає власні страхи та тіні. Хто перед нами: свідок, жертва чи убивця – і чи зможе пам’ять повернутися без руйнівних наслідків? Сеанси терапії перетворюються на психологічний двобій, де на кону – ідентичність і безпека обох жінок. Темп розповіді щільнішає до фіналу, а кожне "відновлене" згадування відкриває новий рівень загрози.



"Пацієнтка Х, або Жінка з палати №9" Наомі Вільямс / Фото з сайту Yakaboo

"Серце весни (Відьма з околиці)" Олексій Жупанський

Весна більше не може просто прийти в місто: щоб повернути тепло й життя, їй потрібне вкрадене серце, що застрягло у лабіринтах бюрократії та корупції. На околиці тим часом оселяється Відьма, і діти – єдині, чиє світло ще тримає місто від провалля Міжсезоння – починають зникати у її моторошній "колекції". Малий, колись довірившись не тій старій, змушений виконувати дану обіцянку і щоразу глибше занурюється в темряву. Реальність тут тріскає, як стара емаль: міфологія проступає крізь урбаністику, а обрядовий час перетирає бетон і асфальт. Темний магічний реалізм і химерна проза Жупанського творять атмосферу, де страх народжується не з монстрів, а з виснаженої дійсності.



"Серце весни (Відьма з околиці)" Олексій Жупанський / Фото з сайту Yakaboo

"Посібник зі знищення вампірів від Південного книжкового клубу" Грейді Гендрікс

Провінційне містечко, гламурні зустрічі книжкового клубу – і з’являється чарівний незнайомець, після якого починають зникати діти. Патриція й її подруги спершу шукають логічні пояснення, та сліди ведуть до готичного кореня: зло ввічливе, харизматичне й дуже голодне. Довкола – байдужість, сексизм і класові упередження, тож жінкам доводиться ставати мисливицями всупереч очікуванням "бути чемними". Гендрікс міксує хорор і сатиру, показуючи, як спільнота вчиться давати відсіч, коли офіційні інституції заплющують очі. Кривавий, дотепний і дуже "геловінський" роман про силу жіночої солідарності.



"Посібник зі знищення вампірів від Південного книжкового клубу" Грейді Гендрікс / Фото з сайту Yakaboo

"Клуб "Мефісто" Тесс Ґеррітсен

Напередодні Різдва Бостоном прокочується хвиля ритуальних убивств, а на місцях злочинів залишаються латинські написи й відголоски демонології. Детективка Джейн Ріццолі та судмедекспертка Мора Айлз виходять на слід загадкового клубу "Мефісто", де вчені одержимо доводять, що зло має цілком людське втілення. Та коли мисливець стає жертвою, їм доводиться відрізняти міф від методичної жорстокості. Розслідування стикається з релігійними страхами, інтелектуальною пихою і дуже конкретним маніяком. Ґеррітсен тримає темп і холоднокровність, не шкодуючи ні нервів героїнь, ні нервів читачів – ідеально для нічного читання з присмаком небезпеки.



"Клуб "Мефісто" Тесс Ґеррітсен / Фото з сайту Yakaboo

Чи купує сучасна молодь книги?

За дев'ять місяців 2025 року програмою "єКнига" скористалися понад 200 тисяч 18-річних українців, які придбали 359 тисяч книжок, розповідає Український інститут книги.

Найбільше книг користувачі купували у видавництв КСД, Vivat, BookChef, "Ранок", "Видавництво Старого Лева", Видавництво РМ, "Фоліо", "Наша Ідея", Artbooks та "Віхола".

