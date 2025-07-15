Книги с летним вайбом: что прочитать в отпуске, чтобы отдохнуть
- В статье обсуждаются три легкомысленные книги для досугового чтения: "Пляжное чтиво" Эмили Генри, "Любовь в мозгу" Али Гейзелвуд, и "Люди, которых мы встречаем в отпуске" Эмили Генри.
- 24 Канал и Yakaboo составили подборку из пяти книг для снижения тревожности и восстановления сил, включая такие названия, как "Энергетический менеджмент" Аллы Заяц и "Садотерапия" Сью Стюарт-Смит.
Лето – время отпусков и свободного времени, которое наконец-то можно потратить на свои хобби. В то же время слишком загружать мозг в солнечные дни отдыха тоже не хочется.
Для досуга можно выбрать чтение, а именно – легкие истории, которые точно развлекут вас. 24 Канал рассказывает о 3 таких книгах.
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"Пляжное чтиво" Эмили Генри
Автор создала двух очень разных героев Огастуса Эверета и Дженьюэри Эндрюс. Они оба писатели и создают собственные истории, однако он – пишет прозу, где не щадит своих персонажей, а она – автор романтических романов и заканчивает книги на хорошей ноте.
"Пляжное чтиво" / Фото издательства
Так случилось, что судьба решила, что они должны прожить 3 месяца в соседних домах. Каждый из них имеет за плечами свои тайны и травмы. Удастся ли им вытерпеть друг друга? Для того, чтобы знать, нужно прочитать книгу.
"Любовь в мозгу" Али Гейзелвуд
Наверное, об этой книге слышали уже все, однако не все еще прочитали. Эта история о Би Кенигсвассер и Леви Варда, которые волею случая вместе возглавили перспективный проект от NASA, однако так случилось, что они – заклятые враги.
"Любовь в мозгу" / Фото издательства
Однако они оказываются в таких обстоятельствах, что неожиданно становятся... союзниками. Куда их это приведет? Али Гейзелвуд уже придумала очередной сюжетный поворот.
"Люди, которых мы встречаем в отпуске" Эмили Генри
Поппи и Алекс совсем непохожи. Она очень активная и скорее выберет путешествия или экстремальные, а он – тихий и спокойный. Однако каким-то образом они стали лучшими друзьями в колледже. Их дружба длилась более десяти лет.
"Люди, которых мы встречаем в отпуске" / Фото издательства
Однако два года назад Поппи и Алекс поссорились и решили, что больше не будут общаться. Девушка стремится вернуть общение, поэтому решается пригласить парня с собой в свой отпуск.
К слову, 24 Канал и Yakaboo собрали подборку из 5 книг, которые помогут уменьшить тревогу и восстановить силы в сложные времена. В подборку вошли книги: "Энергетический менеджмент" Аллы Заяц, "Анатомия Воина" Андрея Зелинского, "Любовь не проходит" Татьяны Трощинской, "Выбор. Принять возможное" Эдит Евы Эгер, "Садотерапия" Сью Стюарт-Смит.