Книги с летним вайбом: что прочитать в отпуске, чтобы отдохнуть

Лето – время отпусков и свободного времени, которое наконец-то можно потратить на свои хобби. В то же время слишком загружать мозг в солнечные дни отдыха тоже не хочется.

Для досуга можно выбрать чтение, а именно – легкие истории, которые точно развлекут вас. 24 Канал рассказывает о 3 таких книгах.

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"Пляжное чтиво" Эмили Генри

Автор создала двух очень разных героев Огастуса Эверета и Дженьюэри Эндрюс. Они оба писатели и создают собственные истории, однако он – пишет прозу, где не щадит своих персонажей, а она – автор романтических романов и заканчивает книги на хорошей ноте.



"Пляжное чтиво" / Фото издательства

Так случилось, что судьба решила, что они должны прожить 3 месяца в соседних домах. Каждый из них имеет за плечами свои тайны и травмы. Удастся ли им вытерпеть друг друга? Для того, чтобы знать, нужно прочитать книгу.

"Любовь в мозгу" Али Гейзелвуд

Наверное, об этой книге слышали уже все, однако не все еще прочитали. Эта история о Би Кенигсвассер и Леви Варда, которые волею случая вместе возглавили перспективный проект от NASA, однако так случилось, что они – заклятые враги.



"Любовь в мозгу" / Фото издательства

Однако они оказываются в таких обстоятельствах, что неожиданно становятся... союзниками. Куда их это приведет? Али Гейзелвуд уже придумала очередной сюжетный поворот.

"Люди, которых мы встречаем в отпуске" Эмили Генри

Поппи и Алекс совсем непохожи. Она очень активная и скорее выберет путешествия или экстремальные, а он – тихий и спокойный. Однако каким-то образом они стали лучшими друзьями в колледже. Их дружба длилась более десяти лет.



"Люди, которых мы встречаем в отпуске" / Фото издательства

Однако два года назад Поппи и Алекс поссорились и решили, что больше не будут общаться. Девушка стремится вернуть общение, поэтому решается пригласить парня с собой в свой отпуск.

К слову, 24 Канал и Yakaboo собрали подборку из 5 книг, которые помогут уменьшить тревогу и восстановить силы в сложные времена. В подборку вошли книги: "Энергетический менеджмент" Аллы Заяц, "Анатомия Воина" Андрея Зелинского, "Любовь не проходит" Татьяны Трощинской, "Выбор. Принять возможное" Эдит Евы Эгер, "Садотерапия" Сью Стюарт-Смит.