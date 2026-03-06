Хотели отправить живого енота: что больше всего раздражает работников Новой почты
- Работников Новой почты раздражает поведение клиентов, которые молча протягивают телефон со штрихкодом, не объясняя свои намерения.
- Были случаи, когда клиенты пытались отправить запрещенные вещи, такие как замороженные продукты или даже енота, что вызвало проблемы и убытки.
Ежедневно через отделения Новой почты проходят тысячи клиентов и посылок, поэтому работникам нередко приходится сталкиваться с самыми неожиданными ситуациями. Молчаливые посетители со штрихкодами на телефоне, попытки отправить запрещенные вещи и даже странные истории с животными в коробках – все это часть рабочих будней сотрудников.
В мире существует множество профессий, и в каждой из них работники ежедневно сталкиваются с различными ситуациями: приятными, сложными или откровенно странными. Не являются исключением и сотрудники Новой почты, которым приходится иметь дело с большим количеством клиентов и самыми разнообразными отправлениями. Ниже со ссылкой на ютуб-канал Дмитрий Тютюн, мы расскажем, что больше всего раздражает работников Новой почты, а также о некоторых максимально странных ситуациях, с которыми им приходилось сталкиваться.
Что раздражает работников Новой почты?
Начнем с базового – поведения некоторых клиентов. По словам работников, довольно часто люди просто молча заходят в отделение и сразу протягивают телефон со штрихкодом. При этом они не здороваются и даже не объясняют, хотят получить посылку, или отправить ее. Создается впечатление, будто работник должен сам догадаться об этом.
Что раздражает работника Новой почты: смотреть видео
Также есть клиенты, которые настолько уверены в себе, что могут сказать только короткое: "Мне как всегда", будто все сотрудники должны помнить их предыдущие отправления. Неудивительно, что такое поведение часто раздражает работников. Отдельная проблема – это попытки отправлять запрещенные вещи.
Чаще всего речь идет о продуктах питания, особенно замороженные. Такие посылки нередко начинают протекать во время транспортировки и могут повредить другие отправления. В итоге убытки иногда приходится компенсировать именно работникам. Когда же клиентам объясняют, что подобные вещи пересылать запрещено, некоторые начинают возмущаться и не понимают, почему посылку не принимают.
Что касается странных историй, то почти в каждом отделении их накопилось немало. В выпуске бывший работник рассказал несколько случаев из своего опыта. Например, однажды люди пытались "по-тихому" отправить по почте... енота. Животному даже вкололи снотворное, надеясь, что это поможет провернуть замысел.
Однако работники вовремя заметили, что коробка начала двигаться. Когда отправителю позвонили, он все равно настаивал, чтобы посылку приняли, и, кажется, совсем не понимал, в чем проблема. Иногда в соцсетях также можно увидеть видео, где люди якобы пытаются отправить Новой почтой самих себя. Однако, по словам бывшего сотрудника, подобные ролики – обычные фейки. На самом деле организовать такую отправку просто невозможно.
