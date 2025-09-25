Песни могут вызывать разные эмоции: от радости до грусти. Однако значительно чаще песни вызывают ностальгию, ведь часто ассоциируются с определенным периодом жизни.

В сети завязался спор относительно того, какую песню можно считать "гимном миллениалов". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост в соцсети threads.

Какую песню можно считать "гимном миллениалов"?

Автор поста предложил два варианта возможного "гимна". В частности, он считает, что песнями, которые характеризуют миллениалов являются Linkin Park – "In the End" или Evanescence – "Bring me to life". Эти песни действительно стали культовыми для того поколения.

Linkin Park – "In the End": смотрите видео

В то же время сообщение стало достаточно популярным. По состоянию на 25 сентября 2025 года там более 57 тысяч просмотров. Пользователи предложили свои варианты того, что можно считать "гимном миллениалов".

Evanescence – "Bring me to life": смотрите видео

Мнения разделились. Кто-то категорически отрицает, что две предложенные песни можно такими считать, а кто-то наоборот – соглашается, однако чаще всего люди предлагают свои варианты. Они очень разнообразны. Некоторые предлагают целые плейлисты для миллениалов.

Пользователи предлагают свои варианты: смотрите фото

Кто такие миллениалы?

Миллениалы или "поколение Y" это люди, которые родились с начала 1980-х до середины 1990-х годов, то есть на момент наступления нового тысячелетия они были достаточно юными, говорится в Википедии.

Характерными чертами считают контроль над собственной жизнью и умение четко ставить цели. В то же время в сети часто шутят о миллениалах и их неумении отделять личную жизнь от работы.

