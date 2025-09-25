"Гимн миллениалов": в сети завязался спор о том, какая песня должна получить этот титул
- В сети обсуждают, какую песню можно считать "гимном миллениалов", предлагая варианты Linkin Park – "In the End" и Evanescence – "Bring me to life".
- Миллениалы родились с начала 1980-х до середины 1990-х, отличаются контролем над жизнью и четкой постановкой целей, но шутят об их неумении отделять личную жизнь от работы.
Песни могут вызывать разные эмоции: от радости до грусти. Однако значительно чаще песни вызывают ностальгию, ведь часто ассоциируются с определенным периодом жизни.
В сети завязался спор относительно того, какую песню можно считать "гимном миллениалов". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост в соцсети threads.
Смотрите также Самая красивая и богатая невеста Европы: какая украинка имела этот статус в XVI веке
Какую песню можно считать "гимном миллениалов"?
Автор поста предложил два варианта возможного "гимна". В частности, он считает, что песнями, которые характеризуют миллениалов являются Linkin Park – "In the End" или Evanescence – "Bring me to life". Эти песни действительно стали культовыми для того поколения.
Linkin Park – "In the End": смотрите видео
В то же время сообщение стало достаточно популярным. По состоянию на 25 сентября 2025 года там более 57 тысяч просмотров. Пользователи предложили свои варианты того, что можно считать "гимном миллениалов".
Evanescence – "Bring me to life": смотрите видео
Мнения разделились. Кто-то категорически отрицает, что две предложенные песни можно такими считать, а кто-то наоборот – соглашается, однако чаще всего люди предлагают свои варианты. Они очень разнообразны. Некоторые предлагают целые плейлисты для миллениалов.
Пользователи предлагают свои варианты: смотрите фото
Кто такие миллениалы?
Миллениалы или "поколение Y" это люди, которые родились с начала 1980-х до середины 1990-х годов, то есть на момент наступления нового тысячелетия они были достаточно юными, говорится в Википедии.
Характерными чертами считают контроль над собственной жизнью и умение четко ставить цели. В то же время в сети часто шутят о миллениалах и их неумении отделять личную жизнь от работы.
Почему зумеры отказываются от работы?
- Все больше молодых работников отказываются подавать резюме на вакансии без указанной зарплаты. Представители поколения Z не рассматривают такие предложения, ведь для них финансовая прозрачность стала ключевым критерием выбора работы.
- 58% представителей поколения Z не подают заявки на работу без информации о возможном доходе, и 71% считают, что вопрос зарплаты должен обсуждаться открыто в офисе.
- Впрочем, отсутствие информации о зарплате в вакансии не всегда является "преступлением" со стороны работодателя. Многие компании не раскрывают уровень дохода из-за опасений, как эта информация будет воспринята другими сотрудниками или конкурентами на рынке. Однако, по мнению Бина, работодателям пора пересмотреть такую позицию.