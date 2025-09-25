Валяются в постели целый день: что такое бедротинг и почему молодежь подхватывает "ленивый" тренд
- Бедротинг – это тренд среди молодежи, который заключается в том, чтобы оставаться в постели как можно дольше, скролить соцсети или смотреть сериалы.
- Молодежь видит в этом тренде способ отдыха и защиты от стресса и выгорания.
В интернете распространяется новый тренд, который быстро набирает популярность. Молодежь обыграла отдых на свой лад, и этот способ восстановить силы находит все больше поклонников.
Высокий темп жизни стал для поколения Z еще тем вызовом. Впрочем, молодежь нашла свой способ восстанавливать силы и останавливаться в стремительном потоке дел. Что такое бедротинг и почему он набирает популярность – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Forbes.
Что такое бедротинг?
Термин bed rotting буквально означает "гнить в постели". Этот тренд завирусился среди молодежи в социальных сетях TikTok и Instagram.
Его суть заключается в том, чтобы просто оставаться в постели как можно дольше и ничего не делать, кроме как скролить соцсети, смотреть сериал или просто лежать.
Чем больше времени в постели – тем больше вы в тренде: видео
Почему этот тренд стал популярным?
Молодежь видит в этом форму отдыха и защиту от переутомления, выгорания и стресса. Поколение Z воспринимает это как "право ничего не делать, рассказывает СBS News.
Для молодежи бедротинг – защита от чрезмерного стресса: видео
В соцсетях стараются показывать процесс максимально эстетично. Одеяла, кофе, ноутбук, свечи и закуски – все для максимального комфорта.
