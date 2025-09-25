В интернете распространяется новый тренд, который быстро набирает популярность. Молодежь обыграла отдых на свой лад, и этот способ восстановить силы находит все больше поклонников.

Высокий темп жизни стал для поколения Z еще тем вызовом. Впрочем, молодежь нашла свой способ восстанавливать силы и останавливаться в стремительном потоке дел. Что такое бедротинг и почему он набирает популярность – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Что такое бедротинг?

Термин bed rotting буквально означает "гнить в постели". Этот тренд завирусился среди молодежи в социальных сетях TikTok и Instagram.

Его суть заключается в том, чтобы просто оставаться в постели как можно дольше и ничего не делать, кроме как скролить соцсети, смотреть сериал или просто лежать.

Чем больше времени в постели – тем больше вы в тренде: видео

Почему этот тренд стал популярным?

Молодежь видит в этом форму отдыха и защиту от переутомления, выгорания и стресса. Поколение Z воспринимает это как "право ничего не делать, рассказывает СBS News.

Для молодежи бедротинг – защита от чрезмерного стресса: видео

В соцсетях стараются показывать процесс максимально эстетично. Одеяла, кофе, ноутбук, свечи и закуски – все для максимального комфорта.

