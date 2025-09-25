Валяються в ліжку цілий день: що таке бедротинг і чому молодь підхоплює "лінивий" тренд
- Бедротинг – це тренд серед молоді, який полягає в тому, щоб залишатися в ліжку якомога довше, скролити соцмережі або дивитися серіали.
- Молодь вбачає в цьому тренді спосіб відпочинку та захисту від стресу та вигорання.
В інтернеті шириться новий тренд, який швидко набирає популярності. Молодь обіграла відпочинок на свій лад, і цей спосіб відновити сили знаходить все більше прихильників.
Високий темп життя стала для покоління Z ще тим викликом. Втім, молодь знайшла свій спосіб відновлювати сили та зупинятися у стрімкому потоці справ. Що таке бедротинг та чому він набирає популярності – розповідає 24 Канал з посиланням на Forbes.
Читайте також Таємниця Геґріда: моторошна теорія може змінити уявлення про історію Гаррі Поттера
Що таке бедротинг?
Термін bed rotting буквально означає "гнити в ліжку". Цей тренд завірусився серед молоді у соціальних мережах TikTok та Instagram.
Його суть полягає у тому, щоб просто залишатися в ліжку якомога довше й нічого не робити, окрім як скролити соцмережі, дивитися серіал або просто лежати.
Чим більше часу в ліжку – тим більше ви в тренді: відео
Чому цей тренд став популярним?
Молодь бачить у цьому форму відпочинку та захист від перевтоми, вигорання і стресу. Покоління Z сприймає це як "право нічого не робити, розповідає СBS News.
Для молоді бедротинг – захист від надмірного стресу: відео
У соцмережах намагаються показувати процес максимально естетично. Ковдри, кава, ноутбук, свічки та закуски – усе для максимального комфорту.
Які ще є тренди у соцмережах?
- Нещодавно загорілася суперечка про те, яка пісня має стати "гімном міленіалів".
- Linkin Park – "In the End" і Evanescence – "Bring me to life" стали найбільш популярними варіантами.
- Міленіали – це покоління, яке народилося в проміжку з початку 1980-х до середини 1990-х.