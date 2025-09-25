Укр Рус
25 вересня, 17:10
Валяються в ліжку цілий день: що таке бедротинг і чому молодь підхоплює "лінивий" тренд

Лілія Імбіровська-Сиваківська
В інтернеті шириться новий тренд, який швидко набирає популярності. Молодь обіграла відпочинок на свій лад, і цей спосіб відновити сили знаходить все більше прихильників.

Високий темп життя стала для покоління Z ще тим викликом. Втім, молодь знайшла свій спосіб відновлювати сили та зупинятися у стрімкому потоці справ. Що таке бедротинг та чому він набирає популярності – розповідає 24 Канал з посиланням на Forbes

Що таке бедротинг? 

Термін bed rotting буквально означає "гнити в ліжку". Цей тренд завірусився серед молоді у соціальних мережах TikTok та Instagram. 

Його суть полягає у тому, щоб просто залишатися в ліжку якомога довше й нічого не робити, окрім як скролити соцмережі, дивитися серіал або просто лежати.  

Чим більше часу в ліжку – тим більше ви в тренді: відео 

Чому цей тренд став популярним? 

Молодь бачить у цьому форму відпочинку та захист від перевтоми, вигорання і стресу. Покоління Z сприймає це як "право нічого не робити, розповідає СBS News

Для молоді бедротинг – захист від надмірного стресу: відео 

У соцмережах намагаються показувати процес максимально естетично. Ковдри, кава, ноутбук, свічки та закуски – усе для максимального комфорту. 

