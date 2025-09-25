Високий темп життя стала для покоління Z ще тим викликом. Втім, молодь знайшла свій спосіб відновлювати сили та зупинятися у стрімкому потоці справ. Що таке бедротинг та чому він набирає популярності – розповідає 24 Канал з посиланням на Forbes.

Читайте також Таємниця Геґріда: моторошна теорія може змінити уявлення про історію Гаррі Поттера

Що таке бедротинг?

Термін bed rotting буквально означає "гнити в ліжку". Цей тренд завірусився серед молоді у соціальних мережах TikTok та Instagram.

Його суть полягає у тому, щоб просто залишатися в ліжку якомога довше й нічого не робити, окрім як скролити соцмережі, дивитися серіал або просто лежати.

Чим більше часу в ліжку – тим більше ви в тренді: відео

Чому цей тренд став популярним?

Молодь бачить у цьому форму відпочинку та захист від перевтоми, вигорання і стресу. Покоління Z сприймає це як "право нічого не робити, розповідає СBS News.

Для молоді бедротинг – захист від надмірного стресу: відео

У соцмережах намагаються показувати процес максимально естетично. Ковдри, кава, ноутбук, свічки та закуски – усе для максимального комфорту.

Які ще є тренди у соцмережах?