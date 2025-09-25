У мережі зав'язалась суперечка стосовно того, яку пісню можна вважати "гімном міленіалів". Про це пише 24 Канал із посиланням на пост у соцмережі threads.

Яку пісню можна вважати "гімном міленіалів"?

Автор посту запропонував два варіанти можливого "гімну". Зокрема, він вважає, що піснями, які характеризують міленіалів є Linkin Park – "In the End" або Evanescence – "Bring me to life". Ці пісні дійсно стали культовими для того покоління.

Linkin Park – "In the End": дивіться відео

Водночас допис став досить популярним. Станом на 25 вересня 2025 року там понад 57 тисяч переглядів. Користувачі запропонували свої варіанти того, що можна вважати "гімном міленіалів".

Evanescence – "Bring me to life": дивіться відео

Думки розділились. Хтось категорично заперечує, що дві запропоновані пісні можна такими вважати, а хтось навпаки – погоджується, проте найчастіше люди пропонують свої варіанти. Вони дуже різноманітні. Дехто пропонує цілі плейлисти для міленіалів.

Користувачі пропонують свої варіанти: дивіться фото

Хто такі міленіали?

Міленіали або "покоління Y" це люди, які народились з початку 1980-х до середини 1990-х років, тобто на момент настання нового тисячоліття вони були досить юними, мовиться у Вікіпедії.

Характерними рисами вважають контроль над власним життям та вміння чітко ставити цілі. Водночас у мережі часто жартують про міленіалів та їхнє невміння відділяти особисте життя від роботи.

