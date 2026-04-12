От истории о Рокко до мемов о "4 жалкие пачки денег": как Threads захватил украинцев

Соцсеть тредс стремительно набирает популярность среди украинцев. На сегодня платформа уже стала площадкой для вирусных тредов, шуток и обсуждений. Чего стоит история об итальянце Рокко, которого не впустили в Украину, или же реакция Игоря Коломойского на обыски антикоррупционных органов у Юлии Тимошенко, породившая соответствующий мем.

Почему тредс в Украине стал таким популярным и как в соцсети создают вирусные треды и мемы, рассказывает 24 Канал.

Читайте также "Давайте разделимся": украинцы назвали клише в кино, которые раздражают больше всего

Что такое тредс и какова история возникновения этой соцсети?

Threads или тредс – это текстовая соцсеть от компании Meta Platforms, которая работает как платформа для коротких сообщений. Это фактически аналог X (ранее Twitter), но который является частью платформы Instagram.

Поэтому в тредс, как и в X, пользователи создают короткие посты, отвечают друг другу и формируют целые цепочки обсуждений. Один такой пост называют тредом, а цепочку, то есть серию постов, – тредсами.

Интересно! С английского threads означает "нити" или "цепочки". В контексте одноименной соцсети такое значение используется как последовательность связанных сообщений.

Зачем нужны тредсы: для быстрых мыслей, реакций, или для обсуждения новостей, для юмора и мемов и тому подобное. Поэтому главной фишкой этой соцсети является то, что можно развернуть тему в серию коротких постов, которые потом легко читаются.

Напоминаем, что история возникновения Threads началась еще в 2023 году, но популярной в Украине она стала не сразу. Только со временем соцсеть "раскрутилась". В частности активно приобщаются к тредс не только простые пользователи, но и украинские бизнесы, которые запускают челленджи, обсуждают актуальные темы и тому подобное.

Например данные от Similarweb, передает TechCrunch, по состоянию на январь 2026, свидетельствуют о том, что после месяцев роста Threads имел 141,5 миллиона ежедневных активных пользователей на iOS и Android. Зато X имеет 125 миллионов ежедневных активных пользователей на мобильных устройствах.

Как участвовать в тредс?

На самом деле если человек уже есть в Instagram, то стать пользователем Threads довольно просто:

Прежде всего зарегистрироваться в соцсети через Instagram,

Затем написать первое сообщение и периодически дописывать туда,

Кроме того, отвечать на чужие сообщения, лайкать их и делать репосты тех мыслей, которые интересны вам,

Обычно создание первого треда начинается с темы. Сообщение на самом деле должно содержать "крючок", то есть то, что сразу привлечет внимание. В то же время если тема сообщения шире, то ее разворачивают в серию постов, где постепенно раскрывают содержание.

Идеи для тредсов возникают просто из жизни: это может быть какая-то неудобная ситуация со сравнением, например, ожидания/реальность, формирование топа ("10 вещей, которые...", "топ-5 высказываний, что..."), реакция на событие и тому подобное.

Какие истории становятся вирусными в новой сети?

Тренды в тредс бывают разными. Это могут быть и короткие шутки в одну строку, так и серия постов в форме рассказа с неожиданным концом и тому подобное. Однако как на любой платформе, тренды меняются довольно быстро.

Если вспомнить, то довольно популярными в Threads есть различные коллаборации украинских бизнесов, где бренды вступают в диалог в комментариях, шутят и подхватывают тредсы друг друга.

Украинские бизнесы в Threads / Криншоты 24 Канала

Кроме того, в популярные тредсы в начале этого года вырвался кейс с итальянцем Рокко, который пытался въехать в Украину.

Украинка Дарья Мельниченко возвращалась из Италии в Украину автобусом. Вместе с ней ехал также итальянец по имени Рокко. На одной из остановок между ней и ним возник разговор, в которой итальянец откровенно симпатизировал российскому президенту Владимиру Путину, а украинское государство и его власть критиковал. Интересно, что сам итальянец был одет в вышиванку.

После этого разговора девушка на пункте пропуска в Украине обратилась к пограничникам по этой ситуации. После этого Рокко и его спутницу, с которой он путешествовал, повели на допрос. В конечном итоге мужчину не пропустили в Украину и в целом запретили въезд на 3 года.

История Дарьи Мельниченко об итальянце Рокко / Скриншот 24 Канала

На фоне этой истории пользователи в Threads отреагировали вирусно: начали подхватывать тему, создавать мемы и делиться забавными ситуациями. В частности соучредитель Monobank сообщил о создании скина для карты с легендарной фразой девушки: "Я лягу, но оно не заедет в Украину".

Как сеть отреагировала на историю с итальянцем Рокко / Скриншоты с Threads

Как тредс помогает формировать мемы?

На самом деле тредс и мемы тесно связаны, ведь немало мемов рождается именно из текстовых сообщений в тредс. Однако считать, что это все одно и тоже самое, не стоит.

Разница между тредсом и мемом: тредс – это форма (сообщение или цепочка сообщений), то мем – это содержание (шутка или идея, что распространяется). Таким образом, тредс может содержать мем, а мем может существовать и без тредса (например, в виде картинки).

Ряд мемов, которые создали пользователи тредс / Скриншоты 24 Кагала

Почему мем "Сфоткала? Я видео снимаю" снова стал вирусным?