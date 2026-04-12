Чому тредс в Україні став таким популярним та як в соцмережі створюють вірусні треди і меми, розповідає 24 Канал.
Що таке тредс та яка історія виникнення цієї соцмережі?
Threads або тредс – це текстова соцмережа від компанії Meta Platforms, яка працює як платформа для коротких дописів. Це фактично аналог X (раніше Twitter), але який є частиною платформи Instagram.
Відтак у тредс, як і у X, користувачі створюють короткі пости, відповідають один одному та формують цілі ланцюжки обговорень. Один такий пост називають тредом, а ланцюжок, тобто серію постів, – тредсами.
Цікаво! З англійської threads означає "нитки" або ж "ланцюжки". У контексті однойменної соцмережі таке значення використовується як послідовність пов'язаних повідомлень.
Навіщо потрібні тредси: для швидких думок, реакцій, або ж для обговорення новин, для гумору та мемів тощо. Відтак головною фішкою цієї соцмережі є те, що можна розгорнути тему в серію коротких постів, які потім легко читаються.
- Нагадуємо, що історія виникнення Threads розпочалася ще у 2023 році, але популярною в Україні вона стала не одразу. Лише з часом соцмережа "розрутилася". Зокрема активно долучаються до тредс не лише прості користувачі, але й українські бізнеси, які запускають челенджі, обговорюють актуальні теми тощо.
- Наприклад дані від Similarweb, передає TechCrunch, станом на січень 2026 року, свідчать про те, що після місяців зростання Threads мав 141,5 мільйона щоденних активних користувачів на iOS та Android. Натомість X має 125 мільйонів щоденних активних користувачів на мобільних пристроях.
Як брати участь у тредс?
Насправді якщо людина вже є в Instagram, то стати користувачем Threads доволі просто:
- Перш за все зареєструватися в соцмережу через Instagram,
- Потім написати перший допис та періодично дописувати туди,
- Крім того, відповідати на чужі дописи, лайкати їх та робити репости тих думок, які цікаві вам,
Зазвичай створення першого треду починається з теми. Допис насправді має містити "гачок", тобто те, що одразу приверне увагу. Водночас якщо тема допису є ширшою, то її розгортають у серію постів, де поступово розкривають зміст.
Ідеї для тредсів виникають просто з життя: це може бути якась незручна ситуація з порівнянням, як-от очікування/реальність, формування топу ("10 речей, які…", "топ-5 висловів, що…"), реакція на подію тощо.
Які історії стають вірусними в новій мережі?
Тренди в тредс бувають різними. Це можуть бути і короткі жарти в один рядок, так і серія постів у формі розповіді з несподіваним кінцем тощо. Однак як на будь-якій платформі, тренди змінюються доволі швидко.
Якщо згадати, то доволі популярними в Threads є різні колаборації українських бізнесів, де бренди вступають у діалог у коментарях, жартують і підхоплюють тредси одне одного.
Українські бізнеси в Threads / Cкриншоти 24 Каналу
Крім того, у популярні тредси на початку цього року вирвався кейс з італійцем Рокко, який намагався в'їхати в Україну.
- Українка Дар'я Мельніченко поверталася з Італії до України автобусом. Разом із нею їхав також італієць на ім'я Рокко. На одній із зупинок між нею та ним виникла розмова, в якій італієць відверто симпатизував російському президенту Володимири Путіну, а українську державу та її владу критикував. Цікаво, що сам італієць був одягнутий у вишиванку.
- Після цієї розмови дівчина на пункті пропуску в Україні звернулася до прикордонників щодо цієї ситуації. Після цього Рокко та його супутницю, з якою він подорожував, повели на допит. В кінцевому результаті чоловіка не пропустили до України й загалом заборонили в'їзд на 3 роки.
Історія Дар'ї Мельніченко про італійця Рокко / Cкриншот 24 Каналу
На фоні цієї історії користувачі в Threads відреагували вірусно: почали підхоплювати тему, створювати меми та ділитися кумедними ситуаціями. Зокрема співзасновник Monobank повідомив про створення скіна для картки з легендарною фразою дівчини: "Я ляжу, але воно не заїде в Україні".
Як мережа відреагувала на історію з італійцем Рокко / Скриншоти з Threads
Як тредс допомагає формувати меми?
Насправді тредс та меми тісно пов'язані, адже чимало мемів народжується саме з текстових дописів в тредс. Однак вважати, що це все одне і теж саме, не варто.
Різниця між тредсом та мемом: тредс – це форма (допис або ж ланцюжок дописів), то мем – це зміст (жарт або ідея, що поширюється). Таким чином, тредс може містити мем, а мем може існувати і без тредсу (наприклад, у вигляді картинки).
Низка мемів, які створили користувачі тредс / Скриншоти 24 Кагалу
Чому мем "Сфоткала? Я відео знімаю" знову став вірусним?
У Threads нагадали за старий мем "Сфоткала? Я відео знімаю", якому вже близько 15 років. Користувачі мережі відшукали героїню відео та показали, як вона виглядає зараз. Як виявилося, дівчину звати Тетяна Данилюк, і за цей час вона кардинально змінилася.
У коментарях під постом про дівчину, її засипали компліментами та захопленням. Водночас частина людей помітила, що опубліковане фото може бути кадром з відео. Це спричинило нову хвилю жартів у стилі самого мему.
Наразі мем досі залишається популярним та регулярно використовується в різних гумористичних контекстах. Суть його така: є ситуація, коли замість фото знімають відео, це викликає кумедні реакції. Загалом саме універсальність та простота зробили мем тривалим трендом.