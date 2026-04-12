Чому тредс в Україні став таким популярним та як в соцмережі створюють вірусні треди і меми, розповідає 24 Канал.

Що таке тредс та яка історія виникнення цієї соцмережі?

Threads або тредс – це текстова соцмережа від компанії Meta Platforms, яка працює як платформа для коротких дописів. Це фактично аналог X (раніше Twitter), але який є частиною платформи Instagram.

Відтак у тредс, як і у X, користувачі створюють короткі пости, відповідають один одному та формують цілі ланцюжки обговорень. Один такий пост називають тредом, а ланцюжок, тобто серію постів, – тредсами.

Цікаво! З англійської threads означає "нитки" або ж "ланцюжки". У контексті однойменної соцмережі таке значення використовується як послідовність пов'язаних повідомлень.

Навіщо потрібні тредси: для швидких думок, реакцій, або ж для обговорення новин, для гумору та мемів тощо. Відтак головною фішкою цієї соцмережі є те, що можна розгорнути тему в серію коротких постів, які потім легко читаються.

Нагадуємо, що історія виникнення Threads розпочалася ще у 2023 році, але популярною в Україні вона стала не одразу. Лише з часом соцмережа "розрутилася". Зокрема активно долучаються до тредс не лише прості користувачі, але й українські бізнеси, які запускають челенджі, обговорюють актуальні теми тощо.

Наприклад дані від Similarweb, передає TechCrunch, станом на січень 2026 року, свідчать про те, що після місяців зростання Threads мав 141,5 мільйона щоденних активних користувачів на iOS та Android. Натомість X має 125 мільйонів щоденних активних користувачів на мобільних пристроях.

Як брати участь у тредс?

Насправді якщо людина вже є в Instagram, то стати користувачем Threads доволі просто:

Перш за все зареєструватися в соцмережу через Instagram,

Потім написати перший допис та періодично дописувати туди,

Крім того, відповідати на чужі дописи, лайкати їх та робити репости тих думок, які цікаві вам,

Зазвичай створення першого треду починається з теми. Допис насправді має містити "гачок", тобто те, що одразу приверне увагу. Водночас якщо тема допису є ширшою, то її розгортають у серію постів, де поступово розкривають зміст.

Ідеї для тредсів виникають просто з життя: це може бути якась незручна ситуація з порівнянням, як-от очікування/реальність, формування топу ("10 речей, які…", "топ-5 висловів, що…"), реакція на подію тощо.

Які історії стають вірусними в новій мережі?

Тренди в тредс бувають різними. Це можуть бути і короткі жарти в один рядок, так і серія постів у формі розповіді з несподіваним кінцем тощо. Однак як на будь-якій платформі, тренди змінюються доволі швидко.

Якщо згадати, то доволі популярними в Threads є різні колаборації українських бізнесів, де бренди вступають у діалог у коментарях, жартують і підхоплюють тредси одне одного.

Українські бізнеси в Threads / Cкриншоти 24 Каналу

Крім того, у популярні тредси на початку цього року вирвався кейс з італійцем Рокко, який намагався в'їхати в Україну.

Українка Дар'я Мельніченко поверталася з Італії до України автобусом. Разом із нею їхав також італієць на ім'я Рокко. На одній із зупинок між нею та ним виникла розмова, в якій італієць відверто симпатизував російському президенту Володимири Путіну, а українську державу та її владу критикував. Цікаво, що сам італієць був одягнутий у вишиванку.

Після цієї розмови дівчина на пункті пропуску в Україні звернулася до прикордонників щодо цієї ситуації. Після цього Рокко та його супутницю, з якою він подорожував, повели на допит. В кінцевому результаті чоловіка не пропустили до України й загалом заборонили в'їзд на 3 роки.

Історія Дар'ї Мельніченко про італійця Рокко / Cкриншот 24 Каналу

На фоні цієї історії користувачі в Threads відреагували вірусно: почали підхоплювати тему, створювати меми та ділитися кумедними ситуаціями. Зокрема співзасновник Monobank повідомив про створення скіна для картки з легендарною фразою дівчини: "Я ляжу, але воно не заїде в Україні".

Як мережа відреагувала на історію з італійцем Рокко / Скриншоти з Threads

Як тредс допомагає формувати меми?

Насправді тредс та меми тісно пов'язані, адже чимало мемів народжується саме з текстових дописів в тредс. Однак вважати, що це все одне і теж саме, не варто.

Різниця між тредсом та мемом: тредс – це форма (допис або ж ланцюжок дописів), то мем – це зміст (жарт або ідея, що поширюється). Таким чином, тредс може містити мем, а мем може існувати і без тредсу (наприклад, у вигляді картинки).

Низка мемів, які створили користувачі тредс / Скриншоти 24 Кагалу

